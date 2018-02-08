Честь нести прапор України на церемонії відкриття ХХІІІ зимових Олімпійських ігор довірено Олені Підгрушній

Висока честь нести прапор України на церемонії відкриття ХХІІІ зимових Олімпійських ігор довірено Олімпійській чемпіонці і капітану жіночої збірної з біатлону Олені Підгрушній.

Таке рішення було ухвалено спортсменами під час загальнокомандних зборів Олімпійської команди України, пише прес-служба пише НОК України.

«Дуже рада, що мені випала почесна місія нести прапор України на відкритті Олімпійських ігор. Приємно, що команда підтримала мою кандидатуру. Це була мрія дитинства і тому це вдвічі радує мене», - прокоментувала Олена Підгрушна після завершення командних зборів.

«Хочу попросити кожного українця – вболівайте за Україну! Навіть не дивлячись на те, що ми за тисячі кілометрів від вас кожна ваша душа, кожна посмішка, кожна радість буде підтримувати нас! Разом до перемоги!», - закликала українців наша Олімпійська чемпіонка.