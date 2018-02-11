У Тернополі змагалися справжні герої

10 лютого у Тернополі відбулися всеукраїнські аматорські спортивні змагання «Ігри героїв», які проводяться з метою виявлення найбільш фізично підготовленого атлета серед людей з інвалідністю.

Змагання відбуваються протягом року в різних містах країни, а фінал запланований у Києві.

Участь у тернопільських змаганнях взяли 15 учасників. Міський голова Сергій Надал привітав присутніх та зазначив, що «Ігри героїв» – це непересічна подія для Тернополя.

«Для нашого міста честь приймати змагання «Ігри героїв». Адже кожен учасник є людиною з надзвичайними можливостями, яка показує приклад мужності, сили волі, віри та сили духу. І кожна перемога цих хлопців ще раз підтверджує, що не можна здаватися за будь-яких обставин, а потрібно іти вперед, боротися та перемагати», - зазначив очільник Тернополя.

Після завершення змагань міський голова нагородив переможців, подякував організаторам змагань та побажав усім миру.

Повідомляє прес-служба ТМР