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У Тернополі змагалися справжні герої

IMG 718110 лютого у Тернополі відбулися всеукраїнські аматорські спортивні змагання «Ігри героїв», які проводяться з метою виявлення найбільш фізично підготовленого атлета серед людей з інвалідністю. 

Змагання відбуваються протягом року в різних містах країни, а фінал запланований у Києві.

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Участь у тернопільських змаганнях взяли 15 учасників.  Міський голова Сергій Надал привітав присутніх та зазначив, що «Ігри героїв» – це непересічна подія для Тернополя.

«Для нашого міста честь приймати змагання «Ігри героїв». Адже кожен учасник є людиною з надзвичайними можливостями, яка показує приклад мужності, сили волі, віри та сили духу. І кожна перемога цих хлопців ще раз підтверджує, що не можна здаватися за будь-яких обставин, а потрібно іти вперед, боротися та перемагати», - зазначив очільник Тернополя.

Після завершення змагань міський голова нагородив переможців, подякував організаторам змагань та побажав усім миру.

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Повідомляє прес-служба ТМР

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