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Тернополем пробіг британець, який здійснює благодійний навколосвітній марафон

f6d4cb12 4137 4c51 a8fb 1292e578a80cТернополем пробіг британець, який здійснює благодійний навколосвітній марафон.

Британський бігун Марк Елісон заради збору коштів для онкохворих людей здійснює навколосвітній пробіг загальною протяжністю 32 тис. км.

Тернополяни гостинно зустріли благодійника та організували прийом і ночівлю у місці, де Марк зміг відпочити, скуштувати страви місцевої кухні, аби з новими силами вирушити у нелегку подорож.

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Марк розповідає, його благодійний марафон, протягом якого заплановано пробігти 20 країн, розпочався після смерті онкохворої матері, що лікувалася у клініці Святого Бенедикта в Англії. І тепер, здійснюючи пішу подорож світом лише з веловізком, що має назву «Чаппі», Марк Елісон прагне зібрати близько 600 тис. фунтів стерлінгів задля допомоги хоспісу Святого Бенедикта у лікуванні онкохворих. Через Тернопіль пролягає уже 5-та частина маршруту британця навколо світу, яка розпочалася у Белграді, Сербії та завершиться 24 липня у Києві. А перша частина благодійного марафону стартувала ще у 2007 році у Великобританії, далі у 2011 році він пробіг через США, у 2013 - здолав Австралію, у 2016 році у Марка був забіг частиною Європи, а вже цього року його маршрут проходить через Україну.

За мандрівкою бігуна можна стежити у соцмережі Facebook під тегом Run Geordie Run. А також усі охочі допомогти можуть зробити благодійну пожертву, увійшовши за посиланням.

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