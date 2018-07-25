fortuna gif

Останні новини

У вересні відбудеться масштабне спортивне свято від "Race Nation"

racenation1-2 вересня у Тернополі відбудеться спортивно-масовий розважальний захід – старт осінньої естафети серії змагань «Race Nation» («Гонка Нації») та «Nation Swim». Зокрема, 1 вересня, у Гідропарку «Топільче» пройде масштабний Забіг Сили від Race Nation, у якому близько 500 учасників з усіх регіонів України позмагаються у спринті з перешкодами 5 км+, 20 перешкод +. Початок змагань о 10:00 год. Участь у Забігу можуть взяти як початківці, так і досвідчені спортсмени, попередньо зареєструвавшись на веб-сайті https://www.racenation.ua.

Кінцева дата реєстрації 29 серпня 2018 р. Вже 2 вересня стане продовженням спортивних вихідних для жителів Тернополя та усіх, хто хоче випробувати свої сили та витривалість. Відтак, спортсмени долатимуть дистанції з плавання на Тернопільському ставі на 500м, 1000м, 2000м або 4000м (на вибір). Старт та фініш усіх дистанцій запланований біля «Острівця кохання». Початок заходу о 09:00 год. Розклад змагань:

  • 10:00 год. - старт дистанції 1000м;
  • 10:05 год. - старт дистанції 2000м;
  • 10:10 год. - старт дистанції 4000м 
  • 12:30 год. - старт дистанції 500m. 

Участь у запливах можуть прийняти усі охочі віком від 18 років, попередньо зареєструвавшись на сайті https://www.racenation.ua/nationswim/ternopil/. Детальніша інформація про змагання на офіційному веб-сайті https://www.racenation.ua/. Учасники змагань отримають пам’ятну медаль фінішера та ексклюзивну футболку.

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

Що робити, щоб емоції допомагали, а не заважали?
Понеділок, 23 липня 2018
Thumbnail Ми всі різні: у нас різні вподобання, ми різні за віком, сімейним станом тощо. Але нас об’єднує те, що всі ми люди емоційні. Що ж робити, щоб емоції були нашими союзниками у житті.
У Кременці з’явиться кінотеатр на один день
Субота, 21 липня 2018
Thumbnail Усіх містян запрошують на ексклюзивний кінопоказ фільму «HUMAN» французького режисера Янна Артюса-Бертрана, який відбудеться у неділю 22 липня у Будинку культури.
Міні-ярмарок вакансій з ТОВ “Тернопільський м'ясокомбінат” та ПРАТ “Тернопільавто”
Середа, 11 липня 2018
Thumbnail Тернопільський міськрайонний центр зайнятості провів міні-ярмарок вакансій на замовлення ТОВ “Тернопільський м'ясокомбінат” та ПРАТ “Тернопільавто”.
В тернопільській бібліотеці безкоштовно навчають іноземних мов
Неділя, 08 липня 2018
Thumbnail Хочеш вивчити або вдосконалити свої знання з іноземної мови? Тоді приходь на заняття у Тернопільську обласну бібліотеку для молоді.
У Тернополі шукають стажера на аналітика
П'ятниця, 06 липня 2018
Thumbnail У Коаліцію Громадських організацій «Тернопільський Центр Реформ» запрошуємо аналітика на оплачуване стажування.
Тернопільські лікарі-волонтери допомагають геріатричному будинку
П'ятниця, 06 липня 2018
Thumbnail 28 червня лікарі спеціалізованої клініки "Ортоклініка" організували волонтерську поїздку у с.Великі Дедеркали (Шумщина).
Представники ТД ПАТ «Укрпошта» провели презентацію підприємства
Четвер, 05 липня 2018
Thumbnail У приміщенні Тернопільського міськрайонного центру зайнятості фахівці відділу взаємодії з роботодавцями провели міні-ярмарок вакансій для ТД ПАТ «Укрпошта».
Накопичувальна система може збільшити пенсійні виплати на 10%
Понеділок, 02 липня 2018
Thumbnail Дефіцит пенсійного фонду (ПФУ) складає близько 200 млрд грн. Ще кілька років тому в Україні частка людей 60-65 років становила 21,8% від загальної чисельності населення. Згідно з національним...
В горах "Медоборах" назріває екологічна катастрофа
Неділя, 17 червня 2018
Thumbnail До редакції "Часопису" надійшов лист наступного змісту: Прочитали Вашу публікацію про горе-феодала Бориса Ярослава директора Новосілківського спиртзаводу.