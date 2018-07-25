1-2 вересня у Тернополі відбудеться спортивно-масовий розважальний захід – старт осінньої естафети серії змагань «Race Nation» («Гонка Нації») та «Nation Swim». Зокрема, 1 вересня, у Гідропарку «Топільче» пройде масштабний Забіг Сили від Race Nation, у якому близько 500 учасників з усіх регіонів України позмагаються у спринті з перешкодами 5 км+, 20 перешкод +. Початок змагань о 10:00 год. Участь у Забігу можуть взяти як початківці, так і досвідчені спортсмени, попередньо зареєструвавшись на веб-сайті https://www.racenation.ua.

Кінцева дата реєстрації 29 серпня 2018 р. Вже 2 вересня стане продовженням спортивних вихідних для жителів Тернополя та усіх, хто хоче випробувати свої сили та витривалість. Відтак, спортсмени долатимуть дистанції з плавання на Тернопільському ставі на 500м, 1000м, 2000м або 4000м (на вибір). Старт та фініш усіх дистанцій запланований біля «Острівця кохання». Початок заходу о 09:00 год. Розклад змагань:

10:00 год. - старт дистанції 1000м;

10:05 год. - старт дистанції 2000м;

10:10 год. - старт дистанції 4000м

12:30 год. - старт дистанції 500m.

Участь у запливах можуть прийняти усі охочі віком від 18 років, попередньо зареєструвавшись на сайті https://www.racenation.ua/nationswim/ternopil/. Детальніша інформація про змагання на офіційному веб-сайті https://www.racenation.ua/. Учасники змагань отримають пам’ятну медаль фінішера та ексклюзивну футболку.