Директор футбольного клубу "Нива" Дмитро Андрієшин розповів про підготовку до першої домашньої гри у сезоні, що відбудеться 28 липня на Тернопільському міському стадіоні. — Звістка про повернення "Ниви" на Тернопільський міський стадіон викликала чималий ажіотаж серед тернополян. Майже три роки "Ниві" довелося проводити домашні матчі за межами рідного міста.

Зусиллями керівництва клубу нарешті вдалося повернути команду на міський стадіон. Сподіваємося, що це принесе радість не лише вболівальникам, але й команді, яка знову зможе відчути підтримку рідних трибун. Хоча в кожній грі протягом цих трьох років без підтримки "Нива" не залишалася жодного разу. У рамках підготовки до матчу у соціальних мережах ми організували своєрідний флешмоб з хештегом #йдем_на_Ниву. Відомі тернополяни уже записали короткі відео-звернення із закликами прийти на стадіон та підтримати команду. Ми бачимо, що люди дійсно скучили за футболом у рідному місті. А оскільки "Нива" — це, без перебільшення, один зі спортивних брендів Тернополя, то ми розраховуємо на чималу увагу з боку вболівальників на першому домашньому поєдинку. У перерві матчу на глядачів очікує розіграш подарунків від наших спонсорів. Для тих же, хто не матиме змогу підтримати "Ниву" на стадіоні, клубом організовується пряма трансляція у мережі інтернет. Усю інформацію, щодо проведення матчу шукайте на нашому сайті та офіційних клубних сторінках у соціальних мережах. До зустрічі на стадіоні! — сказав Дмитро Андрієшин.