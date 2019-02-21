Загримано організатора «лізингової компанії», яка ошукала жителів Тернопільщини на мільйон гривень

На Тернопільщині затримано організатора злочинної групи, яка впродовж 2015 року в Тернополі під приводом укладення договору фінансового лізингу, заволоділа коштами громадян на загальну суму близько мільйона гривень.

«Лізингову компанію» правоохоронці викрили ще у 2016 році, проте організатор афери переховувався від слідства до цього часу, зазначають у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

За вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України організатору загрожує максимальне покарання у виді позбавлення волі до дванадцяти років із конфіскацією майна.