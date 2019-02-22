На будові загинув житель Чортківського району

Під час будівельних робіт загинув мешканець Чортківщини. Нещасний випадок трапився 20 лютого у райцентрі.

60-річний житель одного із сіл району працював на місцевому будівництві, чоловік впав з 3 поверху незавершеного будинку.

Від отриманих травм він помер ще до приїзду бригади швидкої допомоги.

Наразі з’ясовуються детальні обставини інциденту.