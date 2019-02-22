Тернопільські медики боряться за життя жінки, у якої виявили кулю в голові

З відкритою черепно-мозковою травмою та з кулею в голові бригада швидкої доправила до лікарні 31-річну тернополянку.

Що сталося з жінкою - з'ясовують правоохоронці, а медиків до потерпілої викликав чоловік.

За його словами, вони з дружиною уже тривалий час живуть окремо. У них спільні діти віком від п'яти до семи років. Мама малолітніх зловживає спиртними напоями та веде аморальний спосіб життя.

На вихідні жінка час від часу забирає дітей до себе. Востаннє донька забула у неї шкільний рюкзак і чоловік перетелефонував, аби приїхати його забрати.

Про зустріч домовилися на одній з вулиць Тернополя, бо там дружина відпочивала. Приїхавши, він побачив, що обличчя благовірної опухле й вона п’яна.

Тернополянин завіз матір своїх дітей додому. Десь через добу жінці стало погано і він викликав швидку. Лікарі, оглянувши жінку, констатували, що у неї в ділянці правого ока невеличка кругла кулька. Наразі потерпіла в реанімації.

Триває слідство, зазначають у поліції.