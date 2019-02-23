Вночі у Тернополі згоріли ще два автомобілі

Про підпали авто у Тернополі на мікрорайоні "Аляска" редакцію "20 хвилин" повідомив читач Андрій.

Згоріли машини Kia Sorento та Kia Sportage. - На "Алясці" вночі згоріло дві машини.

Пожежа була близько першої ночі на бульварі Вишнівецького та ніби-то на вул. Курбаса, - повідомив читач Андрій.

Фото із місця подій опублікували у мережі Facebook на сторінці Тернопільські плітки.

Пожежі підтвердили в управлінні ДСНС України в Тернопільській області. - Обидва автомобілі горіли на бульварі Вишнівецького. На місце події виїхали рятувальники, - повідомила речник управління ДСНС в Тернопільській області Ірина Крупа. - Згоріли машини Kia Sorento та Kia Sportage. Причини загорання наразі встаноплюють.

Наразі очікуємо коментар від головного управління нацполіції в області.

Нагадаємо, У Тернополі на вул. Куліша вночі 22 лютого горів автомобіль Infiniti FX35. Попередня інформація займання - підпал. З місця події оперативники вилучили пластикову п'ятилітрову пляшку із залишками речовини.

За інформацією "20 хвилин"