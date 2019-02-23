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Вночі у Тернополі згоріли ще два автомобілі

1143809 na alyastsi vnochi zgorili dva avtomobili kia onovlyuetsyaПро підпали авто у Тернополі на мікрорайоні "Аляска" редакцію "20 хвилин" повідомив читач Андрій.

Згоріли машини Kia Sorento  та Kia Sportage. - На "Алясці" вночі згоріло дві машини.

Пожежа була близько першої ночі на бульварі Вишнівецького та ніби-то на вул. Курбаса, - повідомив читач Андрій.

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Фото із місця подій опублікували у мережі Facebook на сторінці Тернопільські плітки.

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Пожежі підтвердили в управлінні ДСНС України в Тернопільській області.  - Обидва автомобілі горіли на бульварі Вишнівецького. На місце події виїхали рятувальники, - повідомила речник управління ДСНС в Тернопільській області Ірина Крупа. - Згоріли машини Kia Sorento та Kia Sportage. Причини загорання наразі встаноплюють. 

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Наразі очікуємо коментар від головного управління нацполіції в області.

Нагадаємо, У Тернополі на вул. Куліша вночі 22 лютого горів автомобіль Infiniti FX35.  Попередня інформація займання - підпал. З місця події оперативники вилучили пластикову п'ятилітрову пляшку із залишками речовини. 

За інформацією "20 хвилин"

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