На Тернопільщині перекинувся бус: загинув водій

У Дорожньо-транспортній пригоді на Зборівщині загинув водій.

25 лютого близько шостої години ранку водій автомобіля Opel Vivaro на автодорозі Зборів-Залізці-Почаїв, неподалік селища Залізці, виїхав за межі проїзної частини, не впорався з керуванням, та перекинувся.

На момент нещастя в бусі перебував водій з родиною. В результаті автопригоди, чоловік загинув на місці, його дружину з пошкодженням хребта та травмами спинного мозку госпіталізували до лікарні.

Із закритою черепно-мозковою травмою ,забоєм головного мозку закритим переломом стегна потрапив до медзакладу і дев'ятирічний син. Ще один хлопчик, який був в іномарці, не постраждав.