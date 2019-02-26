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Хлопчика, який втратив свідомість, врятувати не вдалося

dytyna 854Дев'ятирічного хлопчика, який втратив свідомість з невідомих причин, врятувати не вдалося.

Батько викликав «швидку», проте медики виявились безсилими.

За попередньою інформацією, школяр у лютому перехворів на ГРВІ, а останніх два дні скаржився на головні болі. В день нещастя хлопчик швидше повернувся додому зі школи. Пообідавши ліг відпочити. В якийсь момент до кімнати зайшов ще один син і помітив, що його брат втрачає свідомість.

Батько намагався привести дитину до свідомості, паралельно викликавши швидку. На момент приїзду медиків хлопчика серце ще працювало, але врятувати життя не вдалося.

Встановить причину смерті судово-медична експертиза.

Родина проживає у Тернопільському районі, загиблий хлопчик - середущий син.

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