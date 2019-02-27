Хулігани у потязі Шепетівка-Ланівці побили чоловіка

Троє хуліганів у дизель-поїзді Шепетівка-Ланівці побили та пограбували пасажира. Чоловік повертався додому у відпустку, коли в Шепетівці до нього підсіли невідомі й почали спілкуватися.

За деякий час розмова продовжилася за спиртним, а завершилася бійкою та розбоєм. Двоє нових знайомих били свою жертву, а інший його тримав. Коли потерпілий втратив свідомість, тріо забрало усі речі чоловіка та втекло.

Потерпілий, уродженець Хмельниччини, за допомогою звернувся до чергової ланівецької автостанції. Жінка повідомила про розбій на лінію «102».

Пошуками зловмисників зайнялися правоохоронці. За словами начальника Лановецького відділення поліції Василя Бурика, оперативники почали перевіряти прибудинкові території та опрацьовувати камери відеоспостережень. На слід чоловіків вивела одна із камера. Підозрюваних помітили на зупинці в одному з сіл району. Частину речей зловмисники викинули, іншу у них вилучили.

За попередніми даними, серед трьох нападників - один раніше судимий за майнові злочини неповнолітній житель Миколаївської області. Інші чоловіки - уродженці Сумської та Київської областей. На прожиття чоловіки заробляють, оббираючи одиноких подорожуючих.

Чоловіків затримали, їм інкримінують - розбій. Триває слідство та перевірки на причетність даних осіб до аналогічних злочинів, зазначають у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.