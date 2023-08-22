У Тернопільському районі виявили тіло чоловіка

vodolaz22 серпня було продовжено пошуки раніше зниклого шістдесятисемирічного жителя селища Дружба Микулинецької ТГ Тернопільського району. Чоловік вийшов з дому 20 серпня в невідомому напрямку та не повернувся, а його особисті речі були знайдені на березі річки Серет.
О 11:25 водолази ДСНС виявили неподалік місця зникнення, у ріці Серет, на глибині 2,5 метра, тіло загиблого. З початку року це вже 24-й випадок загибелі на воді. Громадяни, будь ласка, будьте обережні та дотримуйтеся правил безпеки, під час відпочинку поблизу водойм. Під час водних розваг дотримуйтесь всіх рекомендацій та вимог рятувальників, аби уникнути нещасних випадків на воді. Не наражайте своє життя на небезпеку та уникайте невиправданого ризику. Дбайте про вашу безпеку та безпеку інших!

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