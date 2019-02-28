У Тернопільському р-ні під колесами вантажного потяга загинув чоловік

Під колесами вантажного локомотиву, який рухався за напрямком Тернопіль-Березовиця, загинув чоловік.

Нещастя трапилося 28 лютого близько 11:20.

Під час руху машиніст відчув проблеми в гальмівній системі. Аби її виправити, вийшов його помічник. Чоловік мав перевірити усі 52 вагони. В якийсь момент потяг рушив і травмував чоловіка.

Його ушкодження виявилися не сумісними з життям. Він загинув на місці події. На місці події працює слідчо-оперативна група та встановлює усі причини.