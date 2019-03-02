На Тернопільщині 13-річна дівчинка народила дитину

13-річна дівчинка стала наймолодшою мамою на Тернопільщині.

За інформацією Головного обласного управління статистики, у 2018 році на Тернопільщині відділами державної реєстрації актів цивільного стану зареєстровано 8545 народжених дітей, з них: 4133 дівчинки та 4412 хлопчика.

Найчастіше народжували жінки у вікових групах: 25–29 років (35,3%) та 20–24 роки (27,6%).

Наймолодшою матір’ю в області стала тринадцятирічна, а найстаршою – жінка віком 54 роки.

З усіх народжених 704 дитинки народили жінки, які не перебували в зареєстрованому шлюбі.

Двійнят доля подарувала 98 жінкам, дві жінки народили трійнят.