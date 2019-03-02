Останні новини
-
02-03-2019
-
02-03-2019
-
02-03-2019
-
02-03-2019
-
01-03-2019
-
01-03-2019
-
01-03-2019
-
01-03-2019
-
01-03-2019
-
01-03-2019
-
01-03-2019
-
01-03-2019
-
01-03-2019
-
01-03-2019
-
28-02-2019
-
28-02-2019
-
28-02-2019
-
28-02-2019
-
28-02-2019
-
28-02-2019
-
28-02-2019
-
28-02-2019
-
28-02-2019
-
28-02-2019
-
27-02-2019
-
27-02-2019
-
27-02-2019
-
27-02-2019
-
27-02-2019
-
27-02-2019
На Тернопільщині 13-річна дівчинка народила дитину
13-річна дівчинка стала наймолодшою мамою на Тернопільщині.
За інформацією Головного обласного управління статистики, у 2018 році на Тернопільщині відділами державної реєстрації актів цивільного стану зареєстровано 8545 народжених дітей, з них: 4133 дівчинки та 4412 хлопчика.
Найчастіше народжували жінки у вікових групах: 25–29 років (35,3%) та 20–24 роки (27,6%).
Наймолодшою матір’ю в області стала тринадцятирічна, а найстаршою – жінка віком 54 роки.
З усіх народжених 704 дитинки народили жінки, які не перебували в зареєстрованому шлюбі.
Двійнят доля подарувала 98 жінкам, дві жінки народили трійнят.
Погода у Тернополі
Погода у Києві
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на sinoptik.ua у Донецьку
Новини тернополян
У «Гармонії» вчилися правильно сприймати світ та рухатися у житті
Вівторок, 26 лютого 2019
Вівторок, 26 лютого 2019
Нацгвардії напророкували виконувати злочинні накази на виборах
Вівторок, 26 лютого 2019
Вівторок, 26 лютого 2019
Напередодні президентських виборів особливої актуальності набуває питання про забезпечення суспільної безпеки та охорони правопорядку. Попереду ще багато передвиборчих акцій кандидатів, а також...
Патронат над дитиною - теж робота
Вівторок, 19 лютого 2019
Вівторок, 19 лютого 2019
Під таким гаслом відбулася робоча зустріч, організована Тернопільським міськрайонним центром зайнятості для представників міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служби у...
Чортківські школярі побували в гостях у залізничників
Неділя, 17 лютого 2019
Неділя, 17 лютого 2019
Цікаву екскурсію для учнів Чортківської ЗОШ № 2 організували фахівці районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості - у відокремлений підрозділ «Чортківської дистанції колії».
«Спортивна зима» підбиває підсумки серед любителів інтелектуальних ігор
Середа, 13 лютого 2019
Середа, 13 лютого 2019
З 4 по 11 лютого 2019 року Тернопільський обласний центр фізичногоздоров'я населення «Спорт для всіх» та Вищий навчальний заклад «Медичний коледж» провели змагання з шахів серед юнаків в рамках Всеукраїнських...
Скелелазіння у Тернополі. Запрошують усіх бажаючих
Неділя, 10 лютого 2019
Неділя, 10 лютого 2019
Скалелазіння для усіх! Це унікальний вид спорту, який гармонійно розвиває усі м’язи тіла. У центрі Тернополя, за адресою: Федьковича 11 (приміщення Тернопільського Пласту), оновили скелелазну стінку. Її...
На Теребовлянщині змагатимуться рибалки
Вівторок, 05 лютого 2019
Вівторок, 05 лютого 2019
Фестиваль Громади рибалок Теребовлянщини з лову риби на мормишку вже всьоме проведуть на Тернопіллі. Відбуватиметься захід 10 лютого.
Юні тернополяни дізналися про секрети ораторського мистецтва
Понеділок, 04 лютого 2019
Понеділок, 04 лютого 2019
На засіданні клубу «Час Z», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, в Будинку праці, старшокласники Тернопільського НВК «Школа-ліцей № 6» ознайомились із секретами ораторського мистецтва.
3 лютого – фінал конкурсу «Viribus unitis»
Неділя, 03 лютого 2019
Неділя, 03 лютого 2019
У неділю, 3 лютого, відбудеться фінал Конкурсу учнівських та студентських робіт «Viribus unitis».