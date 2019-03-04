Зниклого 4-річного хлопчика знайшли у річці

4-річного хлопчика, який пропав неподалік Тернополя, знайшли у річці.

У неділю, 3-го березня, на території садового товариства «Пролісок» в селі Смиківці, зник чотирирічний хлопчик – Тригук Матвій.

Зниклого шукали місцеві мешканці та поліція.

Через кілька годин дитину знайшли у річці без свідомості.

Медики намагалися реанімувати Матвія, проте повернути його до життя не вдалося.