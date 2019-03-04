Неподалік Тернополя сталася смертельна аварія

В селі Байківці Тернопільського р-ну, біля автозаправки, зіткнувся Opel Combo з BMW-320.

За попередніми даними, 2 березня близько 15 години кермувальник Опеля, виїжджаючи від адмінбудівлі на головну дорогу, не переконався у безпеці дорожнього руху та зіткнувся з іншим транспортним засобом.

В результаті удару, пасажир, 1970 року народження з Opel Combo, помер в кареті швидкої допомоги. Водія даного автомобіля госпіталізували. У чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс, множинні травми обличчя та голови.

Ще одного пасажира після огляду лікарями відпустили за місцем проживання. В обох кермувальників взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство, зазначають у поліції.