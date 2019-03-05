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Міська рада вирішила втопити місто у смітті?

53110508 330856214226231 8363416809923149824 nСесією Тернопільської міської ради були внесені зміни та доповнення до рішення міської ради від 19.05.2011 року №6/8/20 «Про затвердження Правил благоустрою м. Тернополя», згідно з якими  вирішено у багатоквартирних будинках  на прибудинковій території влаштувати контейнерні майданчики для забезпечення роздільного сортування побутових відходів.

В свою чергу, надавачі послуг із вивезення побутових відходів, відповідно до нових правил, повинні укомплектувати існуючі майданчики контейнерами для роздільного сортування сміття (змішані відходи, полімери, скло). Але, вочевидь, на папері було зробити все значно простіше, чим фактично.

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Містяни не задоволені таким станом справ. Контейнерів замало, вони переповнені і розміщені подекуди під вікнами жителів будинків та біля центральних автодоріг. Так що вітер ганяє  все сміття по дорогах міста, а «аромат»  відходів  з вітерцем летить у вікна жителів нижчих поверхів будинків. Інколи дуже неприємно споглядати коли це сміття спочатку порозкидають по майданчику безхатьки, а потім  безпритульні собаки розтаскають по дворах. Крім того, ніхто особливо наразі не розділяє побутові відходи. Після того, як заварили сміттєві баки, деякі мешканці принципово не хочуть носити викидати сміття за кількадесят метрів (а часом є і 100 метрів) і залишають його біля під'їздів.

В результаті невідомо, як і хто повинен раз і назавжди вирішити цю проблему, щоб місто до літа не потонуло у смітті і інфекціях.

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Фото зроблені на вулиці Київська 10.

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