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На Тернопільщині пасажир напав на таксиста

taxi 333Житель Теребовлянського району напав та пограбував таксиста.

За словами потерпілого, близько четвертої години ранку біля одного з нічних клубів Тернополя до нього підійшов невідомий напідпитку і попросив підвести до селища Дружба, Теребовлянського району.

Водій погодився.

Уже дорогою в сусідній район клієнт почав поводити себе неадекватно, хамив і, дорікаючи про порушення правил дорожнього руху, кілька разів вдарив по потилиці.

Повз них проїжджало інше таксі і тернопільський водій вибіг, щоб попросити про допомогу. Поки його не було, пасажир забрав планшет з салону автівки і втік.

Підозрюваного знайшли, це - житель смт. Дружба. У скоєному він зізнався. Переконує, що винен у його вчинку алкоголь.

Тепер чоловікові за свій вчинок доведеться відповідати перед законом відповідно до статті 186 частина 2 ККУ - грабіж, поєднаний з насильством.

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