Біля магазину «Карпати» сталася аварія: за кермом була 13-річна дівчинка

У Тернополі на вулиці Бережанській неподалік магазину «Карпати» сталася аварія близько 18.00 в суботу, 9 березня.

Зіткнулися дві іномарки, повідомляє «20 хвилин». За кермом однієї із автівок була 13-річна дитина, жителька села Почапинці. Її госпіталізували.

В управлінні патрульної поліції в Тернопільській області зазначають, що не розминулись Subaru та Volkswagen Passat. За кермом першого авто була дівчина 2006-ого року народження. З водієм авто Volkswagen усе в порядку. Усі деталі аварії з'ясовує слідчо-оперативна група. Як повідомила черговий лікар Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, дівчинку доставили в обласну дитячу лікарню з діагнозом кома невизначеного генезу.