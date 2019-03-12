На Тернопільщині лоб в лоб зіткнулися авто, водії – в реанімації

На Зборівщині два авто зіткнулися лоб в лоб, водії - в реанімації.

Аварія трапилася 11 березня близько 14:00 на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська.

За попередньою інформацією полісменів, водій автомобіля ВАЗ-2110, житель Хмельницької області, не переконався у безпечному маневрі обгону та виїхав на смугу зустрічного руху. В цей момент трасою рухався автомобіль Toyota, яким кермувала жителька Львова. Уникнути зіткнення не вдалося.

В результаті удару в реанімаційне відділення потрапили обидва водія. У кермувальника ВАЗу закрита черепно-мозкова травма, струс, забій грудної клітки та відкритий перелом гомілкової кістки.

У львів'янки - ЗЧМТ, струс, амнезія, перелом носа, травми та різані рани.