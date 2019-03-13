Кому показані налокітники

Активний спосіб життя, професійні заняття спортом, інтенсивні силові тренування дуже корисні для здоров'я. Але не варто забувати, що під час таких навантажень страждають суглоби та сухожилля у верхніх і нижніх кінцівках. Динамічність рухів у верхніх кінцівках веде до дисторсій ліктьового суглоба.

Порушення роботи зв'язкового апарату верхніх кінцівок за надмірного навантаження або неправильного виконання вправ може викликати больовий синдром в лікті. Зняти напругу і дискомфорт з суглобової сумки ліктя, мінімізувати ризик травм допоможе спортивний налокітник. За наявності травм ліктьового суглоба в період відновлення слід застосовувати фіксаційні налокітники. Спортивні налокітники фіксують лікоть, захищають суглоб, знижуючи ризик виникнення каліцтв і розтягувань.

Види налокітників

Спортивні — міцні вироби із пластику або щільної тканини створені для захисту ліктя під час занять спортом. Медичні — вироби з еластичного матеріалу (неопрен, текстиль) для стабілізації та відновлення ліктьового суглоба після пошкоджень. В деяких моделях є вставки — спеціальні подушечки з м'якого матеріалу анатомічної форми.

Для кого

Налокітники показані:

спортсменам.

при заняттях екстремальними видами спорту.

під час реабілітації після травм.

для профілактики повторних травм.

при дегенеративних зміни в ліктьовому суглобі.

за наявності запальних процесів і хвороб (артрит, бурсит, епікондиліт).

при вікових змінах хрящових і кісткових тканин (остеоартроз, остеохондроз, подагра).

при невритах та інших захворювань з ураженням нервових закінчень.

Людям з постійними фізичними навантаженнями на ліктьовий суглоб рекомендовано носити налокітники для профілактики та масажу ліктя, запобігання переохолодженню м'язів, зв'язок і хрящової тканини. Своєчасна профілактика стабілізує ліктьовий суглоб, усуває больові симптоми та підтримує лікоть в правильному положенні під час занять спортом.

Сучасні налокітники медичного призначення легко надягають і знімаються, виготовлені з високоеластичних матеріалів, що пропускають повітря. Наявність в деяких моделях вставок анатомічної форми з силікону або тканини додатково фіксує хрящову і кісткову тканину ліктя, усуваючи ротацію ліктьового суглоба. Тканинні еластичні налокітники з ультранових матеріалів абсолютно невідчутні на тілі, що дозволяє носити фіксаційні вироби тривалий час до повного відновлення після травми.

При заняттях спортом налокітники сприяють планомірному розігріванню тканин, нормалізують кровообіг і знижують ризик травми. Носіння налокітника під час тренувального процесу захистить суглобову частину ліктя та усуне напругу в м'язових тканинах. При заняттях важкою атлетикою або великим тенісом налокітник сприяє підтримці та фіксації ліктя в правильному положенні, розподіляючи навантаження на всі поверхню ліктя, запобігаючи його випадінню і розривам сполучних тканин. Спортсменам слід носити налокітник на стадії підготовки до змагань для прогрівання м'язів і сухожиль в ліктьовому суглобі.

Вибираючи фіксаційний виріб, слід звертати увагу на склад матеріалів, структуру плетінь волокон, якість матеріалів. При підборі налокітників краще відвідати спеціалізований магазин медичних товарів.

навантаження або неправильного виконання вправ може викликати больовий синдром в лікті. Зняти напругу і дискомфорт з суглобової сумки ліктя, мінімізувати ризик травм допоможе спортивний налокітник. За наявності травм ліктьового суглоба в період відновлення слід застосовувати фіксаційні налокітники. Спортивні налокітники фіксують лікоть, захищають суглоб, знижуючи ризик виникнення каліцтв і розтягувань.

Види налокітники

Спортивні — міцні вироби із пластику або щільної тканини створені для захисту ліктя під час занять спортом. Медичні — вироби з еластичного матеріалу (неопрен, текстиль) для стабілізації та відновлення ліктьового суглоба після пошкоджень. В деяких моделях є вставки — спеціальні подушечки з м'якого матеріалу анатомічної форми.

Для кого

Налокітники показані:

спортсменам.

при заняттях екстремальними видами спорту.

під час реабілітації після травм.

для профілактики повторних травм.

при дегенеративних зміни в ліктьовому суглобі.

за наявності запальних процесів і хвороб (артрит, бурсит, епікондиліт).

при вікових змінах хрящових і кісткових тканин (остеоартроз, остеохондроз, подагра).

при невритах та інших захворювань з ураженням нервових закінчень.

Людям з постійними фізичними навантаженнями на ліктьовий суглоб рекомендовано носити налокітники для профілактики та масажу ліктя, запобігання переохолодженню м'язів, зв'язок і хрящової тканини. Своєчасна профілактика стабілізує ліктьовий суглоб, усуває больові симптоми та підтримує лікоть в правильному положенні під час занять спортом.

Сучасні налокітники медичного призначення легко надягають і знімаються, виготовлені з високоеластичних матеріалів, що пропускають повітря. Наявність в деяких моделях вставок анатомічної форми з силікону або тканини додатково фіксує хрящову і кісткову тканину ліктя, усуваючи ротацію ліктьового суглоба. Тканинні еластичні налокітники з ультранових матеріалів абсолютно невідчутні на тілі, що дозволяє носити фіксаційні вироби тривалий час до повного відновлення після травми.

При заняттях спортом налокітники сприяють планомірному розігріванню тканин, нормалізують кровообіг і знижують ризик травми. Носіння налокітника під час тренувального процесу захистить суглобову частину ліктя та усуне напругу в м'язових тканинах. При заняттях важкою атлетикою або великим тенісом налокітник сприяє підтримці та фіксації ліктя в правильному положенні, розподіляючи навантаження на всі поверхню ліктя, запобігаючи його випадінню і розривам сполучних тканин. Спортсменам слід носити налокітник на стадії підготовки до змагань для прогрівання м'язів і сухожиль в ліктьовому суглобі.

Вибираючи фіксаційний виріб, слід звертати увагу на склад матеріалів, структуру плетінь волокон, якість матеріалів. При підборі налокітників краще відвідати спеціалізований магазин медичних товарів.