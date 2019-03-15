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Тернополянам розкажуть, як змінити медицину у місцевих лікарнях

53499993 2624210824316873 570837927148388352 n 1Безкінечні черги, погане обслуговування, корупція, відсутність ліків, антисанітарія - це ті проблеми, з якими стикаються тисячі тернополян у медичних закладах. Як змінити цю ситуацію?

Тільки активність і готовність лікарів можуть зрушити з місця ту брилу, яка називається національною системою охорони здоров'я. Тому 17 березня у Тернополі (13:00, вул. Шашкевича, 8В, 7-ий поверх) Українська Галицька Партія організовує захід “Медицина майбутнього” про сучасні підходи у роботі медзакладів.

Що таке сучасна лікарня у світі? Це незалежний медичний центр, який конкурує за пацієнтів. Саме тому тут усі зацікавлені, щоб людині було комфортно, якість послуг покращувалася, щоб лікарі були задоволені зарплатою, постійно вчилися чогось нового.

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Що таке українська лікарня?

На жаль, ми тільки стаємо на шлях конкуренції між медзакладами. Успішна лікарня - це поки що незвичне словосполучення. Але так, сучасна лікарня має бути також і успішною. Бо тепер держава не буде давати гроші просто так, кошти треба вміти залучити, а потім - вміло і з розумом їх використати.

“Про що конкретно будемо говорити? Про медичний менеджмент у роботі медзакладу, ІТ-технології в організації роботи медзакладів, електронний документообіг та  клієнтоорієнтована медицина”, - коментує Іван Кізюк, голова Тернопільської міської організації УГП.

Для кого зустріч?

Запрошують всіх охочих, але найперше медиків, управлінців, волонтерів, студентів.

Приходьте у неділю, 17 березня, на вул. Шашкевича, 8В (7-ий поверх), м. Тернопіль.

Участь у заході безкоштовна!

Реєструйтесь: https://my.su/u5mat

Долучайтеся! 

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