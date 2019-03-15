Тернополянам розкажуть, як змінити медицину у місцевих лікарнях

Безкінечні черги, погане обслуговування, корупція, відсутність ліків, антисанітарія - це ті проблеми, з якими стикаються тисячі тернополян у медичних закладах. Як змінити цю ситуацію?

Тільки активність і готовність лікарів можуть зрушити з місця ту брилу, яка називається національною системою охорони здоров'я. Тому 17 березня у Тернополі (13:00, вул. Шашкевича, 8В, 7-ий поверх) Українська Галицька Партія організовує захід “Медицина майбутнього” про сучасні підходи у роботі медзакладів.

Що таке сучасна лікарня у світі? Це незалежний медичний центр, який конкурує за пацієнтів. Саме тому тут усі зацікавлені, щоб людині було комфортно, якість послуг покращувалася, щоб лікарі були задоволені зарплатою, постійно вчилися чогось нового.

Що таке українська лікарня?

На жаль, ми тільки стаємо на шлях конкуренції між медзакладами. Успішна лікарня - це поки що незвичне словосполучення. Але так, сучасна лікарня має бути також і успішною. Бо тепер держава не буде давати гроші просто так, кошти треба вміти залучити, а потім - вміло і з розумом їх використати.

“Про що конкретно будемо говорити? Про медичний менеджмент у роботі медзакладу, ІТ-технології в організації роботи медзакладів, електронний документообіг та клієнтоорієнтована медицина”, - коментує Іван Кізюк, голова Тернопільської міської організації УГП.

Для кого зустріч?

Запрошують всіх охочих, але найперше медиків, управлінців, волонтерів, студентів.

Приходьте у неділю, 17 березня, на вул. Шашкевича, 8В (7-ий поверх), м. Тернопіль.

Участь у заході безкоштовна!

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