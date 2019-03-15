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Юлія Тимошенко: Наука та освіта забезпечать відродження України

Наука, виховання та освіта – це той потенціал, що виведе Україну зі штучно створеної чинною владою кризи.

Про це кандидат у Президенти Юлія Тимошенко сказала під час Форуму «Наука, освіта, культура – пріоритети розвитку України» у Києві.

За словами лідера «Батьківщини», парадигма цінностей в глобальному світі змінилася. І якщо раніше це були нафта, газ, надра, земля, то тепер усі сильні економіки спираються на інтелект людини.

Саме тому ініційований Головою партії Новий курс України визначив освіту та науку своїм пріоритетом.

Як пояснила Юлія Тимошенко, розроблена разом із кращими інтелектуалами країни програма докорінних змін передбачатиме всеосяжну модернізацію всіх навчальних закладів – від садочків до вишів, зміну підходів до фінансування науки – ставка робитиметься на університетську освіту.

У Новому курсі чітко прописані будуть всі необхідні умови для комфортного життя та роботи на Батьківщині, зазначила вона. Йдеться про забезпечення освітян гідною зарплатою і таким соціальним пакетом, «щоб навчати дітей йшли кращі з кращих».

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Окрім того, запевняє Юлія Тимошенко, важливо буде фінансувати стартапи.

Після виборів нова влада також побудує нову екосистему життя людини, яка відповідатиме рівню розвитку людства, зазначає політик. Зокрема, необхідно буде підняти культуру, яка завжди фінансувалась за залишковим принципом: створювати державні фонди для перекладу творів вітчизняних письменників, дбати про культурне надбання України, розробити для митців культурні програми, щоб вони їздили по світу і представляли нашу культуру.

«Або ми побудуємо культуру та глобальну Україну, або втратимо своє ім’я», – наголосила Юлія Тимошенко.

Кандидат у Президенти звернулася до присутніх на заході науковців із закликом приєднуватися до національних платформ, які напрацьовують детальний план реалізації Нового курсу, щоб діяти разом після президентських виборів.

«Сьогоднішня зустріч – це старт для спільної роботи на довгу перспективу», – підсумувала вона.

ВО «Батьківщина»

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