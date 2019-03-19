Біля Тернополя через спалення сухої трави загорівся газопровід

Спалювання сухої трави ледь не призвело до трагедії.

Подія сталася неподалік Тернополя, в селі Бірки.

18 березня о 17.17 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на місці пожежі сухої трави з-під землі виходить полум’я. Ймовірно, пошкоджено газопровід.

До місця події негайно направили пожежно-рятувальний підрозділ. Вогнеборці ліквідували вогнище за лічені хвилини, та викликали аварійну бригаду служби газу.

Наразі з’ясували, що розгерметизація відбулася на трубопроводі низького тиску. Загрози вибуху та розповсюдження пожежі немає, завдяки вчасному виявленню та ліквідації горіння. Проте випалювання сухої трави, в цьому випадку, могло б призвести до масштабного лиха та навіть до загибелі людей.