Останні новини

Біля Тернополя через спалення сухої трави загорівся газопровід

vogon pozhezha 500987Спалювання сухої трави ледь не призвело до трагедії.

Подія сталася неподалік Тернополя, в селі Бірки.

18 березня о 17.17 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на місці пожежі сухої трави з-під землі виходить полум’я. Ймовірно, пошкоджено газопровід.

До місця події негайно направили пожежно-рятувальний підрозділ. Вогнеборці ліквідували вогнище за лічені хвилини, та викликали аварійну бригаду служби газу.

vogonpozhezha

Наразі з’ясували, що розгерметизація відбулася на трубопроводі низького тиску. Загрози вибуху та розповсюдження пожежі немає, завдяки вчасному виявленню та ліквідації горіння. Проте випалювання сухої трави, в цьому випадку, могло б призвести до масштабного лиха та навіть до загибелі людей.

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

5-річній дівчинці Ані терміново потрібна Ваша допомога
Вівторок, 19 березня 2019
Thumbnail Наша Анютка тільки почала своє життя в березні 2014 року, а вже у вересні змушена була змінити свою затишну домашню колиску на лікарняне ліжко.
На Тернопільщині відбувся обласний Чемпіонат з вільної боротьби
Субота, 16 березня 2019
Thumbnail Відбувся Чемпіонат Тернопільщини з вільної боротьби серед борців 18-20 років. За результатами визначились спортсмени, які у складі збірної 25-28 березня в Харкові представлятимуть Тернопільську область на Чемпіонаті...
Бджоляр, ландшафтний дизайнер та ветеринар розповіли чортківським школярам про свої професії
Четвер, 07 березня 2019
Thumbnail Цікавий світ професій манить старшокласників своєю «різнобарвністю». Молода людина, яка стоїть на порозі закінчення школи, прагне знайти собі фах  до душі. Але як не загубитися в цьому розмаїтті?...
Напиши статтю на тему «Кухні світу, кулінарія» та виграй оплату на рік навчання
Вівторок, 05 березня 2019
Thumbnail Абітурієнтів та студентів Тернополя запрошують взяти участь у соціальній програмі Scholarship.  Головний приз - грант у розмірі 15 000 гривень на сплату року навчання в українському ВНЗ. Ця сума...
У «Гармонії» вчилися правильно сприймати світ та рухатися у житті
Вівторок, 26 лютого 2019
Thumbnail
Нацгвардії напророкували виконувати злочинні накази на виборах
Вівторок, 26 лютого 2019
Thumbnail Напередодні президентських виборів особливої актуальності набуває питання про забезпечення суспільної безпеки та охорони правопорядку. Попереду ще багато передвиборчих акцій кандидатів, а також...
Патронат над дитиною - теж робота
Вівторок, 19 лютого 2019
Thumbnail Під таким гаслом відбулася робоча зустріч, організована Тернопільським міськрайонним центром зайнятості для представників міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служби у...
Чортківські школярі побували в гостях у залізничників
Неділя, 17 лютого 2019
Thumbnail Цікаву екскурсію для учнів Чортківської ЗОШ № 2 організували фахівці районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості - у відокремлений підрозділ «Чортківської дистанції колії».
«Спортивна зима» підбиває підсумки серед любителів інтелектуальних ігор
Середа, 13 лютого 2019
Thumbnail З 4 по 11 лютого 2019 року Тернопільський обласний центр фізичногоздоров'я населення «Спорт для всіх» та Вищий навчальний заклад «Медичний коледж» провели  змагання з шахів серед юнаків в рамках Всеукраїнських...