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На Тернопільщині поїзд з пасажирами зійшов з рейок
На перегоні Прошова-Микулинці дизель-поїзд, який курсував за маршрутом Тернопіль-Заліщики, зійшов з рейок. У поїзді було близько 50 людей.
Аварія трапилася дев'ятнадцятого березня о 20:30.
За попередніми даними слідчо-оперативної групи, у дизель-поїзді було три пасажирських вагони. В якийсь момент передня пара коліс середнього вагону зійшла з рейок.
На момент аварії у вагонах перебувало близько п'ятдесяти пасажирів. На щастя, люди у даній автопригоді не постраждали. Усіх пасажирів пересадили в перший вагон і поїзд продовжив рух до станції "Заліщики".
На місці ДТП поїзд простояв приблизно 30 хвилин. Під час огляду на рейках експерти виявили подряпину бетонних шпал довжиною 160 метрів. По даному факту триває перевірка і встановлюються остаточні причини аварії.
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