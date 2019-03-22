Вночі у Тернополі пасажир напав та обікрав таксиста. Зловмисника розшукують

Поліція Тернопільщини розшукує зловмисника, котрий напав та обікрав таксиста. Є відео з місця події.

16 березня близько другої години ночі у Тернополі на вулиці Мазепи пасажир, якого зі Львова привіз приватний таксист, скоїв розбійний напад на останнього. Зі слів потерпілого, зловмисник пригрозив йому ножем, забрав понад дві з половиною тисячі гривень і втік.

В ході оперативних заходів співробітники карного розшуку отримали відео, на якому зафіксовано нападника. Якщо ж ви впізнали цю особу, зателефонуйте за номерами: 0976685383, (0352) 271258 або 102.