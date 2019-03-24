У Тернополі через куріння в ліжку загорілася квартира

Згубна звичка курити в ліжку - ледь не призвела до трагедії.

Пожежа виникла в одній з квартир на п’ятому поверсі житлового будинку на вулиці Карпенка, 24 23-го березня о 8.40.

На місце події залучався черговий караул пожежно-рятувальної частини та співробітники оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області.

О 08:55 пожежу, на площі 2 м.кв, локалізовано, о 08:58 – ліквідовано. Під час гасіння врятували будівлю та життя людини.

На місці пожежі виявлено у стані без свідомості власника квартири, 1954 року народження. Після надання домедичної допомоги потерпілого передано працівникам бригади екстреної медичної допомоги. Ознаки отруєння продуктами горіння також виявлено в сина власника помешкання.

Причина загоряння – необережність під час куріння.