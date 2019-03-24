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У Тернополі через куріння в ліжку загорілася квартира
Згубна звичка курити в ліжку - ледь не призвела до трагедії.
Пожежа виникла в одній з квартир на п’ятому поверсі житлового будинку на вулиці Карпенка, 24 23-го березня о 8.40.
На місце події залучався черговий караул пожежно-рятувальної частини та співробітники оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області.
О 08:55 пожежу, на площі 2 м.кв, локалізовано, о 08:58 – ліквідовано. Під час гасіння врятували будівлю та життя людини.
На місці пожежі виявлено у стані без свідомості власника квартири, 1954 року народження. Після надання домедичної допомоги потерпілого передано працівникам бригади екстреної медичної допомоги. Ознаки отруєння продуктами горіння також виявлено в сина власника помешкання.
Причина загоряння – необережність під час куріння.
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