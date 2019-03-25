“Лікарі - теж люди”: топові поради для клієнтоорієнтованої медицини

“Якщо Земля крутиться, то чому люди з неї не падають? Бо вони прикріплені до поліклінік” Такий анекдот донедавна побутував у лікарських колах. Проте сьогодні все докорінно змінюється.

Українська Галицька Партія пропонує практичні кейси, які кожен лікар може вже сьогодні брати в роботу. Експерти у Тернополі говорили про медицину майбутнього. Це не нанотехнології, а конкретні зміни, які пропонує нова концепція розвитку закладів охорони здоров’я.

Реформа медицини в Україні активно впроваджується. Дехто її підтримує, дехто чинить спротив, але зміни відбуваються.

"Має бути співпраця між лікарями і політиками. Бо політика - це дуже добрий інструмент для впровадження змін. Ми працюємо з експертами-медиками і це дає добрий результат. Медицина майбутнього в Україні - то не є нанотехнології. Ми пропонуємо конкретні кроки для лікарів на щодень", - коментує Іван Кізюк, голова Тернопільської міської організації УГП.

Експерти медичної групи Галицької партії наголошують, що є багато грантів і проектів, де можна самостійно навчитися і медикам, і пацієнтам.

Щоб в Україні змінити медицину, мають змінитися і лікарі, і пацієнти. Потрібно дбати про стосунки лікаря з пацієнтом, які мають бути побудовані на довірі, переконані експерти медичної групи УГП. Саме це стало основним акцентом виступу Ігоря Заставного, нашого експерта, сімейного лікаря, співзасновника Академії сімейної медицини.

Медик має велику лікарську практику, проходив стажування за кордоном і тепер у Краковці реалізовує провідні концепції для покращення лікарні, щоб медицина стала клієнтоорієнтованою. Ось кілька порад від нього:

● треба розширювати компетенцію медичних працівників

● повернути медсестрам їх роль, бо вона аж ніяк не менша, аніж лікаря

● бути уважними до дрібниць (оголошень, вивісок, інтер'єру)

● створювати комфорт у лікарнях

● спілкуватися з пацієнтами

● лікар може бути волонтером

Ігор Заставний переконаний, що у центрі сфери охорони здоров'я має бути людина: а це і лікар, і пацієнт.

В команді Галицької Партії діє медична експертна група. Вони вже мають низку напрацювань, які пропонують лікарям для впровадження вже сьогодні. Команда відкрита до співпраці і запрошує усіх бажаючих долучатися! Приходьте на офіс політсили на вул. Шашкевича, 8В, 7-ий поверх.