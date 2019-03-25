Афера тернопільських ділків із Свято-Троїцького духовного центру та міської ради у парку “Національного Відродження”

Службові особи Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради, службові особи КП «Обєднання парків культури та відпочинку м. Тернопіль» спільно із службовими особами субєктами господарювання, які здійснювали підрядні будівельні роботи, привласнили кошти місцевого бюджету, призначенні для здійснення будівництва та ремонту об’єктів які перебувають на балансі КП «Об’єднання парків культури та відпочинку м. Тернопіль».

Зокрема відповідно до акту ревізії від 17.12.2018 встановлено, що на балансі КП «Обєднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» перебуває об’єкт незавершеного будівництва «Бювет» (вартість 542 881,47 грн), що знаходиться на території парку «Національного відродження», який незаконно переданий Свято-Троїцькому духовному центру без жодних правовстановлюючих документів та в подальшому без введення в експлуатацію переобладнаний в офісні приміщення, які незаконно використовуються Свято-Троїцьким духовним центром.

Внаслідок незаконних дій службових осіб КП «Обєднання парків культури і відпочинку м. Тернопіль» та службових осіб Свято-Троїцького духовного центру, інтересам місцевого бюджету спричинено шкоди на загальну суму542881,47 грн.

По даному факту поліцією порушено кримінальне провадження №42018211180000063 від 10.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. (Справа №607/4341/19). Далі буде…

Повідомляє Громадський інформаційний портал