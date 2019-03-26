На Тернопільщині в електрощитовій згоріла дитина

На території недіючої хімчистки в електрощитовій згоріла дитина.

Нещасний випадок стався о 18:10 25-го березня у Чорткові.

Чотирнадцятирічний восьмикласник разом з п'ятьма неповнолітніми товаришами на території недіючої хімчистки грали хованки. Місце, яке обрали для розваг хлопчики, було огороджене, але не охоронялося.

У ході гри школярі зайшли в приміщення електрощитової. Одного з хлопчиків вдарило струмом. Він загинув на місці нещастя, бо через тіло школяра пройшла висока напруга. Діти стверджують, що двері були відчинені.

Хто відповідатиме за смерть неповнолітнього, встановить слідство. З'ясовуватимуть правоохоронці, чому вхід до щитової був не замкнутий.