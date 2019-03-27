ДТП на Кременеччині, водій – у комі

В церебральній комі та попередньо з переломом основи черепа до лікарні бригада швидкої госпіталізувала чоловіка. Травми потерпілий отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася сьогодні, 27 березня, близько 7:30 на дорозі Радивилів-Кременець-Остріг в Кременецькому р-ні.

За попередніми даними, водій автомобіля Mazda 6 не впорався з керуванням на слизькій та засніженій дорозі. В результаті - іномарку занесло та викинуло на смугу зустрічного руху. Там легківка врізалася в вантажівку DAF.

Кермувальника Мазди від удару викинуло з автомобіля.

Деталі ДТП встановить слідство.