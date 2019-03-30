Вночі у Тернополі викрали автомобіль Тойота Ленд Крузер, який був припаркований у дворі дев’ятиповерхівки.

Сталася подія в ніч з 28 на 29 березня.

Авто знаходилось на стоянці біля багатоквартирного будинку по вул. Стадникової, 40А.

Одна з мешканок будинку каже, що ніхто нічого не чув і не знає...

Камерами спостереження, на жаль, двір, необлаштований:

Правоохоронці виїжджали на місце інциденту та опитували жильців та, наразі, коментарів не дають.