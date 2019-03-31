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На Тернопільщині горів деревообробний цех
З 29 на 30 березня в селі Гаї Тенопільського району горів деревообробний цех. В цю нещасливу ніч власник виробництва міг втратити усе.
Вогонь охопив частину покрівлі деревообробного цеху.
В цеху та на території знаходились сотні складометрів сухої деревини, а також деревообробне обладнання, інструмент та легкозаймисті речовини.
Керівник гасіння пожежі прийняв рішення про залучення додаткових сил та засобів. Загалом до ліквідації пожежі задіяли чотири відділення державної пожежно-рятувальної служби – 20 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.
Поширення вогню до цеху та інших нижче розташованих приміщень не допущено, врятовано деревообробний цех, майно й матеріали. Вогонь пошкодив лише покрівлю на площі 350 м.кв. Причини та завдані збитки встановить слідство.
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