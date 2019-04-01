Двоє жителів Тернопільщини, розбивши вікно, намагалися потрапити до виборчої дільниці після її закриття

Двоє жителів Гусятинського району намагалися потрапити до виборчої дільниці після її закриття. В цей час у приміщенні тривав підрахунок голосів. Коли їм ніхто не відчинив, вони рукою розбили вікно дверей та втекли.

Подія трапилася в селі Оленівка на території 166 виборчої дільниці, яка знаходилася в приміщенні місцевого клубу.

Двоє молодиків, 1985 та 1987 року народження, у день виборів розпивали спиртні напої. А близько 23:30 вирішили піти до клубу на танці. Підійшовши до приміщення, вони побачили всередині світло, але двері виявилися зачиненими. Чоловіки стукали, аби їх пустили на дискотеку, а коли до них ніхто не вийшов, хлопці розбили рукою вікно та втекли.

За лічені хвилини на місце події прибув наряд поліції. Уже під час спілкування з хуліганами з'ясувалося, що хлопці вирішили, що після закриття виборчої дільниці в клубі мали бути танці, тому вривалися до середини.

Порушників освідчили на стан алкогольного сп'яніння. За попередньою інформацією, в крові кожного виявилося більше двох проміле алкоголю. Чоловіків за дрібне хуліганство притягнули до адмінвідповідальності.