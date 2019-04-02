На Тернопільщині діяв псевдореабілітаційний центр, де силоміць утримували людей

Організована група створивши поблизу Тернополя псевдореабілітаційний центр наркозалежних і алкозалежних осіб та тих, що страждають від ігроманії, викрадала людей та силоміць утримувала їх.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області, група із 6 осіб діяла з липня 2017 по червень 2018 року.

Переконуючи родичів пацієнтів у необхідності їх лікування без спілкування із зовнішнім світом, зловмисники забирали у хворих мобільні телефони, та фактично зачиняли у приміщенні на кілька місяців, не лікуючи. Під виглядом надання корекційної психологічної допомоги, люди, що не мають жодного стосунку до психології, знущались над потерпілими, принижуючи їх гідність.

Лікар обласного Тернопільського наркодиспансеру, діючи у складі організованої групи, скеровував хворих після завершення їх лікування у медичному закладі до псевдореабілітаційного центру для нібито психологічної реабілітації та продовження лікування від наркоманії та алкогольної залежності. Також медик здійснював там огляд хворих та призначав їм препарати, що викликали сонливість та пригнічували волю.

Непоодинокими були випадки викрадення з дому наркозалежних осіб і людей з алкогольною залежністю та примусової їх доставки до реабілітаційого центру. Родичі пацієнтів платили за псевдолікування від 10 000 до 30 000 грн у місяць. Встановлено 15 осіб, яких там незаконно позбавили волі.

Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо шести осіб, які викрадали людей та незаконно позбавляли їх волі у реабілітаційному центрі, розташованому поблизу Тернополя.