П'ять автопригод за останню добу трапилось на дорогах області

П'ять автопригод за останню добу трапилось на дорогах нашої області, – наголошують у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

У Підгайцях 1 квітня о 14:15 водій автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішохода. Жінка, 1968 року народження, на момент нещастя знаходилася на тротуарі. Її з переломом гомілки доправили до лікарні. Причину небезпечного маневру встановлюють правоохоронці.

Три автомобіля отримали механічні пошкодження в селищі Велика Березовиця. За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes-Benz зіткнувся з іншим Мерседесом на німецькій реєстрації, який рухався у попутному напрямку. Після цього винуватець автопригоди протаранив ще й тягач автопоїзда із правої смуги. В результаті удару до лікарні із забоями потрапило двоє людей.

Ще одна автопригода з потерпілими трапилася ввечері у Кременці.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Як з'ясувалося, водій автомобіля Opel Vectra не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем BMW-520.

Водій BMW намагався уникнути зіткнення, проте не встиг. В результаті удару обидвох кермувальників госпіталізували до медзакладу. У чоловіків закрита черепно-мозкова травма, струс, рвані рани. Після надання меддопомоги чоловіків відпустили. В обидвох водіїв взяли кров на вміст алкоголю. Триває слідство.