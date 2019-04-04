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Під колесами авто на болгарській реєстрації загинула шістнадцятирічна дівчина

DTP 888З вини двадцятирічного заліщанина загинула дівчина. Водій після дорожньо-транспортної аварії не зупинився, а поїхав далі.

3-го квітня близько 17:40 у Заліщиках під колесами Мерседесу опинилася шістнадцятирічна жителька району.

Дівчина стояла на автобусній зупинці і чекала на родичів. Останні під’їхали та припаркувалися з іншої сторони дороги. Потерпіла почала перебігати проїжджу частину за межами пішохідного переходу, хоча він знаходився за сорок метрів від нещастя.

Водій не встиг загальмувати й дівчина потрапила під колеса іномарки.

Винуватець аварії не зупинився, а поїхав далі. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події. Родичі запам’ятали, що автомобіль-втікач був на болгарській реєстрації.

Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на аварію, особу водія встановила. Менш як за годину його затримали. Молодик у скоєному зізнався, а не зупинився, бо злякався того, що сталося. У нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю та наркотичних речовин. Триває слідство.

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