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В аварії у Тернополі загинула жінка

trupdtp1В результаті дорожньо-транспортної пригоди у Тернополі загинула жінка.

Аварія сталася четвертого квітня близько 23.00 на вулиці Микулинецькій.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes 230, не вибрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожньої ситуації і як результат - транспорт виїхав на роздільний острівок. Після цього автівка перекинулася та за інерцією врізалася в фундамент рекламного щита.

Керував автомобілем тернополянин, 1985 року народження. На момент аварії в транспорті перебувала й дружина кермувальника. Тридцятишестирічна жінка  загинула на місці нещастя.

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Водій від здачі крові відмовився. Чоловіка з закритою черепно-мозковою травмою, струсом та забоями доправили в медзаклад.

Триває слідство, зазначають у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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