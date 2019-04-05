В аварії у Тернополі загинула жінка

В результаті дорожньо-транспортної пригоди у Тернополі загинула жінка.

Аварія сталася четвертого квітня близько 23.00 на вулиці Микулинецькій.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes 230, не вибрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожньої ситуації і як результат - транспорт виїхав на роздільний острівок. Після цього автівка перекинулася та за інерцією врізалася в фундамент рекламного щита.

Керував автомобілем тернополянин, 1985 року народження. На момент аварії в транспорті перебувала й дружина кермувальника. Тридцятишестирічна жінка загинула на місці нещастя.

Водій від здачі крові відмовився. Чоловіка з закритою черепно-мозковою травмою, струсом та забоями доправили в медзаклад.

Триває слідство, зазначають у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.