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Ректор Тернопільського національного економічного університету Крисоватий Андрій Ігорович за 2018 рік на фоні скорочення працівників університету отримав заробітну плату більше 1 млн. гривень

safe imageВ 2018 році ректор Тернопільського національного економічного університету Крисоватий Андрій Ігорович отримав найбільшу заробітну плату серед ректорів Тернопільських вищих навчальних закладів, а саме 1 млн. 317 тис. 349 грн.

Цікавим є фактом, що кожного року у зв’язку з тим, що набір вступників в Тернопільський національний економічний університет зменшується кожного року скорочують викладачів та технічний персонал університету, врізають розмір заробітних плат. Однак це не заважає ректору збільшити собі зарплату порівняно з 2017 роком в два рази, оскільки в 2017 році він отримав зарплату в сумі 677802 грн.

За інформацією отриманою від працівників ТНЕУ з метою економії бюджетних коштів на опалювальний сезон в Тернопільському національному економічному університеті працівників добровільно- примусово відправляють на два тижні у відпустки за власний рахунок, а після того як термін відпустки закінчується, надали вказівку щоб працівники писали заяви на два тижні за рахунок щорічної відпустки.

А керівництво вузу в такі відпустки не захотіло іти.

Згідно е-декларації за 2018 рік ректор ТНЕУ у власності має земельну ділянку площею 1200 кв. м., і будинок 326,5 кв.м., у с. Петрики Тернопільського району, земельну ділянку кв.м., і два будинки у с. Паляниці Івано-Франківської області.

У власності його сім’ї є квартира у Тернополі площею 59,4 кв. м, яка придбана в 1999 році та гараж площею 42,5 кв.м.

Крім того, дружина Андрія Ігоровича є власницею двох квартир у м. Києві – 54,5 кв.м., придбаною в 2013 році за 695900 грн.

Про одну квартиру дружини в м. Києві площею 131,8 кв. м., придбаною в 2016 році вартістю  2539322 грн., ректор нічого не зазначив.

З рухомого майна ректор задекларував два автомобілі та один водний засіб:

RANGE ROVER SPORT 2013 року випуску, куплений 16.05.2013 року за ціною 610000 грн., д.н.з. ВО 0005 АВ, на якому було скоєно ДТП в смт. В. Березовиця Тернопільського району.

TOYOTA RAV4 2008 року випуску, куплений 2008 році за ціною 280000 грн.

Водний засіб Bayliner  2007 р.в., купленого в 2008 троці за 700000 грн.

Заощаджень Андрій Ігорович не має.

З даних декларації стало цікаво чи займався ректор ТНЕУ підприємницькою діяльністю чи дохід отриманий від плідної наукової діяльності.

Відповідно до офіційної біографії відсутні дані про підприємницьку діяльність пана Крисоватого або його робота в комерційних структурах.

З 1998 року по 2016 рік був засновником ТзОВ «Якобс», ЄДРПОУ 21159058, юридична адреса м. Тернопіль, вул. І. Виговського, 25, основний вид діяльності це діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами, засноване в 1998 році та припинена діяльність 28.04.2016 року. Однак Андрій Ігорович забув вказати в своїй е-декларації за 2016 рік дане підприємство, а також те що він був там директором.

В інтерв’ю програми «Гроші» Андрій Ігорович зазначив, що він в 1995 році створив ТОВ «ІФ», ЄДРПОУ 21169743, юридична адреса м. Тернопіль, вул.. Львівська, 11, директор Стецько Микола Васильович, яке було ліквідоване. За словами пана Крисоватого дане підприємство займалось наданням послуг щодо оптимізації та уникнення оподаткування підприємствам тобто зменшенням рівня сплати податків в місцеві та державні бюджети.

Крисоватий Андрій Ігорович, був також засновником ПМП «Фін-Ін», ЄДРПОУ 24633738, юридична адреса м. Тернопіль, вул.. Львівська, 7/11, яке було ліквідоване, також пан ректор в 1995 році заснував ТОВ «Околиця», ЄДРПОУ  14045259, корпоративні права на яке було продане.

Дружина: Крисовата Оксана Іванівна, зареєстрована м.Тернопіль, вул. Гетьмана І. Виговського, 25, з 01.03.2016 року зареєстрована приватним підприємцем, основний вид діяльності надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Раніше працювала в Тернопільському комерційному інституті директором якого був кум ректора Мартинюк Василь Федорович, який на даний час працює директором Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету.

Дочка:  Крисовата Лілія Андріївна

Син: Крисоватий Ігор Андрійович, кандидат економічних наук, старший викладач ТНЕУ, зареєстрований приватним підприємцем, одружений, дружина Крисовата Катерина Вікторівна кандидат економічних наук, працює старшим викладачем кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ. 

Крисоватий Ігор Андрійович був директором двох та засновником трьох юридичних осіб: ТзОВ «Альтернативні тепло мережі», ЄДРПОУ 38166064, ТзОВ «Клінвуд-Тернопіль», ЄДРПОУ 36362470, ТзОВ «Якобс», ЄДРПОУ 21159058.

У власності Крисоватого І.А., є 5 земельних ділянок, 2 житлових будинка, 1 квартира, 1 нежитлове приміщення, автомобіль Mercedes – Benz  GLS 400 4 MATIC 2016 р.в., вартістю 2637730 грн.

Повідомляє Громадський інформаційний портал

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