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Тернополян запрошують на відкриту зустріч: «Розгрібаючи сміття»: що робити із побутовими відходами?»

Кожен українець щороку створює близько 300 кг сміття. За рік на полігони і неофіційні звалища вивозять по 11 млн тонн побутових відходів. Загальна площа звалищ становить майже 5% території країни. Ця статистика вражає! Бо переробляють та утилізовують - лише 6% сміття.

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А зараз міська влада Тернополя ввела обов’язкове використання контейнерів для сортування сміття. Проте далеко не всі це виконують.

То що далі? Що робити із твердими побутовими відходами? Як дають раду у світі?

Експерти Української Галицької Партії мають цілу стратегію, щоб вирішити проблему зі сміттям. Вони пропонують конкретні шляхи для порятунку від сміттєвої катастрофи.

“Проблема сортування сміття стоїть сьогодні гостро. Тому що із вивезенням побутового сміття у Тернополі проблем немає. Потрібно вирішити проблему його утилізації. Для цього необхідно вдосконалити законодавство і побудувати потужності для переробки”, - коментує Іван Кізюк, голова Тернопільської міської організації Галицької партії.

Приходьте 17 квітня о 17:00 на Шашкевича, 8В, 71 (Громадський офіс УГП). Поговоримо!

У програмі заходу:

як зробити захоронення сміття економічно невигідним;

як сприяти тому, щоб люди сортували сміття;

як змінити систему управління твердими побутовими відходами;

як залучати інвестиції у сферу сміттєпереробництва;

що каже закон про цю прооблему;

економічний ефект від сортування сміття;

успішні приклади інших міст.

Спікери - авторитетні науковці та економісти, які презентуватимуть практичні кейси для Тернополя!

Запрошують  екологів, підприємців, представників влади, експертів та громадських активістів!

Вхід вільний!

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