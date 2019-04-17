Допоможіть знайти вбивцю 28-річної тернополянки

У власному помешканні зі слідами насильницької смерті виявили тіло дівчини. Сталася трагедія близько десятої години ранку 16 квітня на вулиці Леся Курбаса.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що загибла - мешканка обласного центру, 1991 року народження. На її тілі судово-медичний експерт виявив кілька ножових поранень.

Знайшла дівчину подруга мами та робітник, який робив ремонт у квартирі загиблої. Вони вранці своїми ключами відкрили вхідні двері і побачили її тіло. За попередньою інформацією, вбивство трапилося в ніч з 15 на 16 квітня. Підозрюваний у вбивстві це - тернополянин Горбатюк Андрій Петрович, 3 листопада 1993 року народження.

Оперативники Головного управління Національної поліції в Тернопільській області оголосили у розшук підозрюваного.

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