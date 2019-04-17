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Допоможіть знайти вбивцю 28-річної тернополянки

MVS9501У власному помешканні зі слідами насильницької смерті виявили тіло дівчини. Сталася трагедія близько десятої години ранку 16 квітня на вулиці Леся Курбаса.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що загибла - мешканка обласного центру, 1991 року народження. На її тілі судово-медичний експерт виявив кілька ножових поранень.

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Знайшла дівчину подруга мами та робітник, який робив ремонт у квартирі загиблої. Вони вранці своїми ключами відкрили вхідні двері і побачили її тіло. За попередньою інформацією, вбивство трапилося в ніч з 15 на 16 квітня. Підозрюваний у вбивстві це - тернополянин Горбатюк Андрій Петрович, 3 листопада 1993 року народження.

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Оперативники Головного управління Національної поліції в Тернопільській області оголосили у розшук підозрюваного.

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Правоохоронці звертаються до громадян, якщо ви бачили цю особу або маєте інформацію щодо  місця перебування розшукуваного, повідомте за номерами телефонів: (0352) 27-11-70, (0352) 27-12-58, 067-471-66-23 або 102. Анонімність гарантується.

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