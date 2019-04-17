Екс-прокурор що кришував у Тернополі незаконні забудови за 2018 рік в прокуратурі отримав зарплати 471053 грн.

Нагадаємо, що 4 липня 2018 року Дисциплінарною комісією прокуратури України прийнято Рішення №296дп-18 про звільнений Мукана І.Я., за грубий характер дисциплінарного правопорушення оскільки останній залякування та вживав нецензурну лексику з метою здійснити вплив на іншого прокурора, зокрема лобіював інтереси ПП «Нива і К» власниками якого є Гладкий Михайло та Ярослав.

(http://www.kdkp.gov.ua/ua/commission_decision.html?_m=publications&_t=rec&id=1463)

19.07.2018 року Тернопільською обласною прокуратурою прийнято наказ про звільнення Мукана І.Я., з займаної посади.

Тільки 16.10.2018 року Мукан І.Я., з запізненням подав е-декларацію після звільнення:https://public.nazk.gov.ua/declaration/5d2cb44d-433f-4ee3-8b64-957d10ec1e56

На даний час НАЗК проводить перевірку майнового стану та доходів Мукана І.Я., оскільки останній приховав своє та родини нерухоме майно в е-деклараціях, за що може бути кримінальна відповідальність передбачена ст. 366-1 Кримінального кодексу України.

06 березня 2019 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного провадження адміністративну справу за позовом Мукана І.Я., до Вищої ради правосуддя, визнав протиправним та скасував рішення Вищої ради правосуддя №3054/0/15-18 від 02.10.2018 та зобов’язав Вищу раду правосуддя повторно розглянути скаргу Мукана І.Я., на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 04.07.2018 №296дп-18 про накладення дисциплінарного стягнення на заступника прокурора Тернопільської області Мукана Ігоря Ярославовича.

У Вищої ради правосуддя є 30 днів щоб подати апеляційну скаргу.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/80384900

УКРАЇНА

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

РІШЕННЯ

2 жовтня 2018 року Київ № 3054/0/15-18

Про залишення без змін рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 4 липня 2018 року

№ 296дп-18 про накладення дисциплінарного стягнення на заступника прокурора Тернопільської області Мукана І.Я.

Вища рада правосуддя, розглянувши скаргу Мукана Ігоря Ярославовича на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 4 липня 2018 року № 296дп-18 про накладення на нього як на заступника прокурора Тернопільської області дисциплінарного стягнення,

встановила:

до Вищої ради правосуддя 18 липня 2018 року надійшла скарга

(вх. № 21/0/11-18) Мукана І.Я. на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі – Комісія, КДКП) від 4 липня 2018 року № 296дп-18 про накладення на нього як на заступника прокурора Тернопільської області дисциплінарного стягнення у виді звільнення з посади в органах прокуратури.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу матеріалу між членами Вищої ради правосуддя від 18 липня 2018 року доповідачем щодо вказаної скарги визначено члена Вищої ради правосуддя Нежуру В.А.

Скарга Мукана І.Я. подана з дотриманням вимог, визначених законами України «Про Вищу раду правосуддя», «Про прокуратуру».

У скарзі на рішення Комісії Мукан І.Я. вказує на порушення Комісією принципу змагальності, закріпленого статтею 47 Закону України

«Про прокуратуру». Під час ухвалення рішення Комісією взято до уваги лише пояснення прокурора відділу прокуратури Тернопільської області та матеріали перевірки Генеральної інспекції Генеральної прокуратури.

Як зазначає Мукан І.Я. у скарзі на рішення Комісії, 13 червня 2018 року він був присутній на засіданні КДКП під час розгляду висновку про наявність у його діях дисциплінарного проступку, йому роз’яснено права та обов’язки. Засідання Комісії тривало близько 15 хвилин, було заслухано пояснення лише представника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури, проте жодних пояснень щодо дисциплінарного проступку Мукан І.Я. не надавав. 13 червня 2018 року рішенням КДКП розгляд дисциплінарного провадження було відкладено, оскільки визнано обов’язковою присутність прокурора відділу представництва інтересів громадянина або держави в суді та при виконанні судових рішень прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1, начальника відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2. Наступне засідання КДКП призначено на 4 липня 2018 року.

Скаржник зазначає, що відповідно до наказу прокурора Тернопільської області від ______ року № ____ з 28 червня 2018 року по 15 липня

2018 року йому надано щорічну відпустку, яку планував заздалегідь.

З 28 червня 2018 року по 8 липня 2018 року перебував у Туреччині.

Він своєчасно надіслав до Комісії лист від 27 червня 2018 року про відкладення розгляду висновку члена КДКП Нечепоренка С.О. на інший період. Згоду на розгляд висновку за його відсутності не надавав, а також не надавав пояснень на засіданні Комісії, як зазначено в рішенні.

4 липня 2018 року Комісія продовжила розгляд дисциплінарного провадження за його відсутності та без його пояснень прийняла передчасне, на думку скаржника, рішення. Також Мукан І.Я. вказує на те, що під час розгляду дисциплінарного провадження 4 липня 2018 року особою, яка оскаржує його дії, було надано роздруківки з телефону, які не містилися в матеріалах перевірки, з якими він не ознайомлений та жодних пояснень щодо них не надавав. Вважає рішення КДКП про притягнення його до дисциплінарної відповідальності протиправним і таким, що ухвалено всупереч вимогам чинного законодавства, з грубим порушенням його конституційних прав, за відсутності будь-яких підстав, передбачених статтею 43 Закону України

«Про прокуратуру».

У скарзі Мукан І.Я. просить скасувати рішення Комісії та закрити дисциплінарне провадження стосовно нього. Посилаючись на положення частини третьої статті 50 Закону України «Про прокуратуру», просить зупинити дію рішення Комісії про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та скерувати рішення Вищої ради правосуддя Генеральному прокурору України та прокурору Тернопільської області.

Вимоги скарги зупинити дії рішення Комісії про притягнення його до дисциплінарної відповідальності, скерувати рішення Вищої ради правосуддя Генеральному прокурору України та прокурору Тернопільської області не можуть бути предметом розгляду у Вищій раді правосуддя згідно зі

статтею 131 Конституції України та статтею 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», а частина третя статті 50 Закону України

«Про прокуратуру», на яку посилається Мукан І.Я. у скарзі на рішення Комісії, не підлягає застосуванню, оскільки вона встановлює порядок розгляду судом адміністративного позову на рішення Вищої ради правосуддя, зокрема зупинення дії рішення Вищої ради правосуддя про притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, а не рішення КДКП.

За результатами перевірки скарги на рішення Комісії член Вищої ради правосуддя Нежура В.А. дійшов висновку про залишення без змін рішення Комісії від 4 липня 2018 року № 296дп-18.

Мукан І.Я., Генеральна інспекція Генеральної прокуратури України, громадська організація «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Тернопільській області» повідомлені про дату, час і місце розгляду скарги. Зазначена інформація оприлюднена на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя.

Представник громадської організації «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Тернопільській області» у засідання Вищої ради правосуддя не прибув, причини неявки не повідомляв, з клопотаннями чи заявами не звертався.

У засіданні Вищої ради правосуддя взяв участь Мукан І.Я., який підтримав доводи скарги та зазначив, що під час розгляду висновку члена КДКП Нечепоренка С.О. про наявність чи відсутність в його діях дисциплінарного проступку Комісія не надала йому можливості виступити з поясненнями та запереченнями щодо встановлених за результатами службового розслідування обставин. Беручи участь у засіданні Комісії

13 червня 2018 року, він був готовий надати пояснення, проте Комісія прийняла рішення про відкладення засідання. Заперечуючи факт втручання у діяльність іншого прокурора відділу, який відповідно до наданих йому повноважень не є у його підпорядкуванні, пояснив, що розмова з особою у його кабінеті відбулася з приводу надання дозволу на приватизацію отриманого цією особою житла, яке належить до категорії службового житла, оскільки він ще був головою житлової комісії прокуратури Тернопільської області. Вказав, що з урахуванням наданих йому повноважень за посадою він і сам міг відмовитися від позову до приватного підприємства «Нива&К», у нього не було необхідності впливати на іншого прокурора відділу. Крім того, звертає увагу на те, що як куратор вказаного відділу він підписував апеляційну скаргу на рішення господарського суду Тернопільської області, проте усі рішення у справі прийняті не на користь прокуратури Тернопільської області. Щодо факту непідписання рапорту про сплату суми судового збору за додаткові вимоги у справі за позовом приватного підприємства «Нива&К» Мукан І.Я., посилаючись на порядок звернення до бухгалтерії із відповідними рапортами, перевірку наявності на рапорті номера реєстрації та всіх необхідних резолюцій, пояснив, що вказаний рапорт він повернув на доопрацювання. Щодо наданих у засіданні КДКП роздруківок пояснив, що у нього не було необхідності їх писати, особа, яка їх надала, була у його підпорядкуванні, приходила до нього в кабінет, а тому була можливість вирішити всі питання усно. Рішення КДКП від 4 липня 2018 року вважає протиправним, передчасним та прийнятим всупереч вимогам чинного законодавства, з грубим порушенням його конституційних прав, таким, що підлягає скасуванню.

У засіданні Вищої ради правосуддя Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України прокурор відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки ОСОБА_3, підтримавши обставини, встановлені під час службового розслідування Генеральної інспекції та підтверджені під час розгляду дисциплінарного провадження КДКП, просив відмовити у задоволенні скарги Мукана І.Я., рішення Комісії залишити без змін.

Вища рада правосуддя, вивчивши скаргу, матеріали дисциплінарного провадження, заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя

Нежуру В.А., скаржника, представника Генеральної інспекції, дійшла висновку, що у задоволенні скарги Мукана І.Я. на рішення Комісії від 4 липня 2018 року № 296дп-18 слід відмовити з огляду на таке.

Як убачається з матеріалів дисциплінарного провадження

№ 11/2/4-62дс-20дп-18 та рішення Комісії від 4 липня 2018 року № 296дп-18,

15 січня 2018 року до КДКП надійшла дисциплінарна скарга голови громадської організації «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Тернопільській області» ОСОБА_4 про вчинення дисциплінарного проступку заступником прокурора Тернопільської області Муканом І.Я.

Автоматизованою системою для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу 15 січня 2018 року розподілено члену Комісії Нечепоренку С.О.

Рішенням члена Комісії Нечепоренка С.О. від 22 січня 2018 року відкрито дисциплінарне провадження щодо заступника прокурора Тернопільської області Мукана І.Я.

Також до КДКП 26 січня 2018 року надійшла дисциплінарна скарга керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України

ОСОБА_5 про вчинення дисциплінарного проступку заступником прокурора Тернопільської області Муканом І.Я.

Автоматизованою системою для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу 26 січня 2018 року розподілено члену Комісії Нечепоренку С.О.

Рішенням члена Комісії Нечепоренка С.О. від 29 січня 2018 року відкрито дисциплінарне провадження щодо заступника прокурора Тернопільської області Мукана І.Я.

Рішенням КДКП від 14 лютого 2018 року № 64дп-18 дисциплінарні провадження щодо заступника прокурора Тернопільської області Мукана І.Я. об’єднано в одне та присвоєно № 11/2/4-62дс-20дп-18.

За результатами перевірки обставин, викладених у дисциплінарних скаргах голови громадської організації «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Тернопільській області» ОСОБА_4 та керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України

ОСОБА_5, член Комісії Нечепоренко С.О. висновком від 14 березня

2018 року запропонував притягнути заступника прокурора Тернопільської області Мукана І.Я. до дисциплінарної відповідальності з підстав, передбачених пунктами 6, 8 частини першої статті 43 Закону України

«Про прокуратуру» та накласти дисциплінарне стягнення у виді догани.

Відповідно до частини одинадцятої статті 46 Закону України

«Про прокуратуру» висновок передано на розгляд Комісії.

За частиною першою статті 45 Закону України «Про прокуратуру»

дисциплінарне провадження – це процедура розгляду КДКП дисциплінарної скарги, в якій містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку.

Відповідно до статті 47 вказаного Закону розгляд висновку про

наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора відбувається на засіданні КДКП. На засідання запрошуються особа, яка подала

дисциплінарну скаргу, прокурор, стосовно якого відкрито дисциплінарне

провадження, їхні представники, а у разі необхідності й інші особи.

Висновок про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку

прокурора розглядається за його участю і може бути розглянутий без нього

лише у випадках, коли належним чином повідомлений прокурор:

1) повідомив про згоду на розгляд висновку за його відсутності;

2) не з’явився на засідання, не повідомивши про причини неявки;

3) не з’явився на засідання повторно.

Рішення про можливість розгляду висновку за відсутності відповідного прокурора приймає КДКП.

Прокурор, який не братиме участі в засіданні КДКП, вправі надіслати

письмові пояснення щодо висновку про наявність чи відсутність

дисциплінарного проступку, які оголошуються на засіданні КДКП.

Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного

проступку прокурора відбувається на засадах змагальності. На засіданні КДКП заслуховуються пояснення члена КДКП, який проводив перевірку,

пояснення прокурора, стосовно якого здійснюється дисциплінарне

провадження, та/або його представника і в разі необхідності інших осіб.

Прокурор, стосовно якого здійснюється дисциплінарне провадження, та/або його представник мають право давати пояснення, відмовитися від їх

надання, ставити питання учасникам провадження, висловлювати

заперечення, заявляти клопотання, а також за наявності сумнівів у

неупередженості та об’єктивності члена КДКП подавати заяву про його відвід.

Аналогічний порядок розгляду Комісією висновку про наявність чи

відсутність дисциплінарного проступку прокурора передбачений

пунктами 38, 40, пунктами 115–119 Положення про порядок роботи КДКП, прийнятого всеукраїнською конференцією прокурорів 27 квітня 2017 року

(далі – Положення).

Пунктом 40 Положення встановлено, що у разі неявки на засідання його учасника, належним чином повідомленого (запрошеного), або за відсутності у представника відповідних повноважень головуючий виносить на обговорення Комісії пропозицію щодо можливості розгляду питання без учасника

засідання.

Розгляд питання може бути відкладено у разі поважних причин неявки учасника засідання, щодо якого має розглядатися питання. Причини неявки учасника засідання та їх поважність Комісія з’ясовує в кожному окремому

випадку.

Обґрунтовуючи свої доводи у скарзі на рішення Комісії, Мукан І.Я.

зазначає, що при розгляді висновку про притягнення його до

дисциплінарної відповідальності Комісія порушила принцип змагальності,

закріплений статтею 47 Закону України «Про прокуратуру», внаслідок чого він був позбавлений можливості скористатися своїми правами, надати

пояснення щодо висновку про наявність чи відсутність у його діях

дисциплінарного проступку, а також щодо наданих ОСОБА_1 роздруківок з телефону.

Вища рада правосуддя, проаналізувавши матеріали дисциплінарного

провадження стосовно заступника прокурора Тернопільської області

Мукана І.Я. та матеріали, зібрані під час перевірки за його скаргою,

встановила, що вперше засідання КДКП для розгляду висновку про

наявність дисциплінарного проступку в діях заступника прокурора

Тернопільської області Мукана І.Я. було призначено на 13 червня 2018 року.

Прокурори Мукан І.Я., ОСОБА_1, ОСОБА_2 та скаржники належним чином повідомлені про час та місце проведення засідання Комісії.

13 червня 2018 року Мукан І.Я. та представник Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 були присутні під час розгляду Комісією висновку про наявність дисциплінарного проступку у діях заступника прокурора Тернопільської області Мукана І.Я. Інші учасники не з’явилися.

Водночас 13 червня 2018 року Комісією прийнято рішення № 239дп-18 про визнання присутності прокурора відділу представництва інтересів громадянина або держави в суді та при виконанні судових рішень прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 та начальника відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 обов’язковою, оскільки висновок члена Комісії, крім іншого, ґрунтується також на поясненнях вказаних осіб, які мають суттєве значення для його розгляду про наявність дисциплінарного проступку прокурора.

Розгляд висновку відкладено на 4 липня 2018 року, про що повідомлені прокурори Мукан І.Я., ОСОБА_1, ОСОБА_2 та скаржники.

4 липня 2018 року Мукан І.Я. на засідання Комісії не з’явився, листом від 27 червня 2018 року просив відкласти розгляд висновку на інший час, оскільки перебуває у відпустці та не має можливості брати участь у засіданні. Комісія, урахувавши, що Мукан І.Я. реалізував своє право на пояснення, прийняла рішення про можливість розглядати висновок за його відсутності.

На засідання Комісії прибули скаржники – представник ГО «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Тернопільській області» ОСОБА_6 та прокурор Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_7, прокурор відділу представництва інтересів громадянина або держави в суді та при виконанні судових рішень прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1.

Начальник відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 листом повідомила, що не має можливості брати участь у розгляді зазначеного висновку. Комісією прийнято рішення про розгляд висновку за її відсутності з оголошенням її письмових пояснень.

Під час перевірки доводів скарги Мукана І.Я. на рішення КДКП членом Вищої ради правосуддя Нежурою В.А. витребувано протоколи засідання Комісії від 13 червня та 4 липня 2018 року.

Як убачається з витягу із протоколу засідання КДКП від 13 червня

2018 року, член Комісії Нечепоренко С.О. оголосив висновок про наявність дисциплінарного проступку у діях заступника прокурора Тернопільської області Мукана І.Я., після чого пояснення надав представник Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3, який відповів на запитання членів Комісії.

На засіданні КДКП 13 червня 2018 року Мукан І.Я. пояснень не надавав, а лише висловив свою думку щодо запропонованого і винесеного на обговорення членом Комісії Шемчуком В.В. питання про визнання обов’язковою явки прокурора відділу представництва інтересів громадянина або держави в суді та при виконанні судових рішень прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 та начальника відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, та про відкладення розгляду висновку. При цьому Мукан І.Я. зазначив, що особи, явку яких на засідання Комісії визнано обов’язковою, впродовж півроку перебувають в його безпосередньому підпорядкуванні, вони не є заявниками і службове розслідування розпочато на підставі рапорту працівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України, а тому вважав можливим розгляд висновку про наявність в його діях дисциплінарного проступку без участі цих осіб.

4 липня 2018 року на засідання КДКП заступник прокурора Тернопільської області Мукан І.Я. не з’явився, проте листом від 27 червня

2018 року повідомив Комісію про причини неявки та просив відкласти розгляд висновку на іншу дату. Комісією одноголосно прийнято рішення про можливість розгляду висновку за відсутності прокурора.

Отже, Комісія, визнавши обов’язковою явку прокурора відділу представництва інтересів громадянина або держави в суді та при виконанні судових рішень прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1, начальника відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 на засідання Комісії, відкладене на 4 липня 2018 року, ухвалила рішення без заслуховування пояснень заступника прокурора Тернопільської області Мукана І.Я. щодо висновку про наявність у його діях дисциплінарного проступку.

Водночас під час вивчення матеріалів дисциплінарного провадження

№ 11/2/4-62дс-20дп-17 стосовно прокурора Мукана І.Я. Вищою радою правосуддя встановлено, що прокурора належним чином повідомлено про відкриття дисциплінарного провадження. Відповідно до частини шостої статті 46 Закону України «Про прокуратуру» член КДКП Нечепоренко С.О. запропонував заступнику прокурора Тернопільської області Мукану Я.І. з’явитися до Комісії для надання пояснень або надати інформацію про відмову у наданні пояснень засобами поштового або електронного зв’язку

(а. с. 20, том №1).

У матеріалах дисциплінарного провадження № 11/2/4-62дс-20дп-18

(а. с. 28, том № 1) містяться пояснення, надані 15 лютого 2018 року члену КДКП Нечепоренку С.О. заступником прокурора Тернопільської області Муканом І.Я.: «По суті можу пояснити наступне: пояснення, надані на ім’я Генерального прокурора України 28 грудня 2017 року, підтримую в повному обсязі. Підтверджую, що будь-якого тиску на працівників прокуратури Тернопільської області не вчиняв. Більше мені, на даний час, добавити нічого. Пояснення з моїх слів записано вірно, мною прочитано». При цьому

Мукану І.Я. роз’яснено положення статті 63 Конституції України.

Інших пояснень, крім тих, які заступник прокурора Тернопільської області Мукан І.Я. надав 28 грудня 2017 року Генеральному прокурору України ОСОБА_8, матеріали дисциплінарного провадження не містять

(а. с. 51–54, том № 1; а. с. 119–122, том № 2). Зокрема, Мукан І.Я. пояснював, що 6 грудня 2017 року до його службового кабінету зайшла ОСОБА_1 поспілкуватись з ним як із головою житлової комісії прокуратури Тернопільської області щодо приватизації наданої їй службової квартири. Прокурорів відділу ОСОБА_1 та ОСОБА_2 він до кабінету не викликав, доручень спеціалісту прокуратури Тернопільської області

ОСОБА_9 про їх виклик не давав. Під час розмови з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про позов прокуратури Тернопільської області в інтересах держави в особі Тернопільської міської ради до ПП «Нива&К» про визнання незаконним і скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень не йшлося, оскільки на той час про існування такого позову йому взагалі не було відомо. Рапорт про сплату судового збору за позовом був ним погоджений, а додатковий рапорт про сплату судового збору за збільшення позовних вимог було залишено без резолюції та повернуто в бухгалтерію у зв’язку із неналежним оформленням.

Вказаними поясненнями обґрунтовано позицію прокурора під час проведення службової перевірки за інформацією щодо можливого його неправомірного втручання у службову діяльність працівників прокуратури Тернопільської області, грубого порушення правил прокурорської етики, про що зазначено у висновку службового розслідування, затвердженого Генеральним прокурором України ОСОБА_8 23 січня 2018 року

(а. с. 106–107, том № 1), а також під час дисциплінарного провадження у КДКП та у засіданні Вищої ради правосуддя.

Вищою радою правосуддя встановлено, що заступник прокурора Тернопільської області Мукан І.Я. належним чином повідомлявся про засідання Комісії, призначені на 13 червня та на 4 липня 2018 року.

У повідомленнях Комісії від 31 травня, 23 червня 2018 року, надісланих особисто заступнику прокурора Тернопільської області

Мукану І.Я., роз’яснено його права, передбачені частиною шостою статті 47 Закону України «Про прокуратуру», а також право ознайомитися із матеріалами дисциплінарного провадження, зібраними стосовно нього КДКП. Крім того, прокурору надіслано копії дисциплінарних скарг, копія висновку члена КДКП про наявність дисциплінарного проступку прокурора.

Частиною шостою статті 46 Закону України «Про прокуратуру» передбачено, що прокурор, стосовно якого здійснюється дисциплінарне провадження, має право надавати пояснення або відмовитися від їх надання стосовно себе.

Проте заступник прокурора Мукан І.Я. наданими йому правами не скористався, письмових пояснень щодо висновку, складеного членом КДКП

Нечепоренком С.О. про наявність у його діях проступку, не надав ні у засіданні Комісії 13 червня 2018 року, ні після його відкладення.

Перебування прокурора у відпустці за кордоном як поважна причина неявки у засідання 4 липня 2018 року Комісією не враховано, оскільки оголошена заява Мукана І.Я. від 27 червня 2018 року без будь-якого мотивування не була задоволена, що свідчить про недотримання КДКП вимог статті 47 Закону України «Про прокуратуру».

Водночас розгляд КДКП справи за відсутності прокурора не може бути підставою для скасування обґрунтованого і правильного по суті рішення дисциплінарного органу.

Згідно з рішенням Комісії від 4 липня 2018 року № 296дп-18 підставою для притягнення заступника прокурора Тернопільської області Мукана І.Я. до дисциплінарної відповідальності та накладення на нього дисциплінарного стягнення у виді звільнення з посади в органах прокуратури став встановлений Комісією факт, що він «6 грудня 2017 року шляхом залякування та вживання нецензурної лексики намагався здійснити вплив на прокурора

ОСОБА_1 з метою її спонукання відмовитися від позовних вимог під час здійснення представництва інтересів держави в суді за позовом заступника прокурора Тернопільської області в інтересах держави в особі Тернопільської міської ради до приватного підприємства «Нива&К» про визнання незаконним і скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень», чим грубо порушив вимоги статей 17, 19 Закону України «Про прокуратуру», статей 14, 16, 19, 30 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів.

Комісія дійшла висновку, що Мукан І.Я. здійснив одноразове грубе порушення правил прокурорської етики та втручання чи будь-який інший вплив прокурора у випадках чи порядку, не передбачених законодавством, у службову діяльність іншого прокурора, тобто вчинив дисциплінарний проступок, передбачений підпунктами 6, 8 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру».

У рішенні Комісії зазначено, що встановлені обставини вчинення Муканом І.Я. дисциплінарного проступку підтверджуються поясненнями прокурора відділу представництва інтересів громадянина або держави в суді та при виконанні судових рішень прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1, начальника відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції прокуратури Тернопільської області

ОСОБА_2, заступника прокурора Тернопільської області ОСОБА_10, начальника відділу представництва інтересів громадянина або держави в суді та при виконанні судових рішень прокуратури Тернопільської області

ОСОБА_11, заступника начальника відділу представництва інтересів громадянина або держави в суді та при виконанні судових рішень прокуратури Тернопільської області ОСОБА_12, заступника начальника відділу представництва інтересів громадянина або держави в суді та при виконанні судових рішень прокуратури Тернопільської області ОСОБА_13, спеціаліста відділу документального забезпечення прокуратури Тернопільської області ОСОБА_9; висновком службового розслідування від 23 січня 2018 року; роздруківкою з телефону щодо переписки з Муканом І.Я., наданою ОСОБА_1

Мукан І.Я. мав усі можливі засоби ефективно і безперешкодно будувати свій захист, починаючи зі стадії відкриття дисциплінарного провадження та безпосередньо у засіданні Вищої ради правосуддя під час розгляду його скарги на рішення КДКП. При цьому ні у скарзі на рішення про накладення на нього дисциплінарного стягнення, ні під час засідання Вищої ради правосуддя прокурор Мукан І.Я. не навів будь-яких доводів або доказів на спростування висновків КДКП щодо наявності в його діях складу дисциплінарних проступків, за які його було притягнуто до відповідальності.

Підтвердженням вказаного висновку також є те, що під час розгляду скарги у Вищій раді правосуддя на підтвердження своєї позиції прокурором Муканом І.Я. не було заявлено жодного клопотання або заяви стосовно предмета розгляду.

Щодо посилань Мукана І.Я. на надані Комісії прокурором

ОСОБА_1 роздруківки з телефону слід зазначити, що вони не є єдиними або новими доказами на підтвердження уже встановлених фактів, які не перевірялися Комісією та про які йому не було відомо. Комісія, ухвалюючи рішення про притягнення Мукана І.Я. до дисциплінарної відповідальності, оцінила відомості, встановлені під час дисциплінарного провадження, у їх сукупності та дійшла висновку, що дії заступника прокурора Тернопільської області Мукана І.Я. містять склади дисциплінарних проступків, із чим погоджується і Вища рада правосуддя.

При прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення Комісією враховано характер проступку, його наслідки, особу прокурора, ступінь його вини, обставини. Грубий характер дисциплінарних правопорушень прокурора КДКП вважає очевидним, оскільки залякування та вживання нецензурної лексики з метою здійснення впливу на іншого прокурора не може бути виправдано жодними обставинами і є несумісним з подальшим його перебуванням на будь-якій посаді в органах прокуратури, що стало підставою для застосування до Мукана І.Я. дисциплінарного стягнення у виді звільнення з посади в органах прокуратури, яке є найбільш суворим видом стягнення і застосовується лише у випадку, коли немає підстав для застосування більш м’яких видів стягнень, передбачених частиною першою статті 49 Закону України «Про прокуратуру». Комісія не знайшла підстав для застосування щодо Мукана І.Я. більш м’якого виду стягнення.

За результатами розгляду скарги на рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора Вища рада правосуддя має право залишити рішення відповідного органу без змін

(пункт 5 частини п’ятої статті 53 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).

На підставі викладеного Вища рада правосуддя дійшла висновку, що рішення Комісії від 4 липня 2018 року № 296дп-18 підлягає залишенню без змін.

Вища рада правосуддя, керуючись статтею 131 Конституції України, статтями 3, 53 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

пунктами 14.2–14.14 Регламенту Вищої ради правосуддя, статтею 43 Закону України «Про прокуратуру»,

вирішила:

залишити рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

від 4 липня 2018 року № 296дп-18 про накладення дисциплінарного стягнення

на заступника прокурора Тернопільської області Мукана Ігоря Ярославовича без змін.

Рішення Вищої ради правосуддя може бути оскаржене прокурором до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня його ухвалення з підстав, передбачених статтею 54 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Голова Вищої ради правосуддя І.М. Бенедисюк

Члени Вищої ради правосуддя І.А. Артеменко А.М. Бойко Н.О. Волковицька В.І. Говоруха П.М. Гречківський М.Б. Гусак В.К. Комков Т.М. Малашенкова О.В. Маловацький І.Ю. Мамонтова А.М. Мірошниченко В.А. Нежура А.А. Овсієнко М.П. Худик В.В. Шапран Л.А. Швецова

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