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На Тернопільщині мотоцикліст збив матір з дитиною

kremen 332Жінку зі дворічною дитиною на проїжджій частині збив мотоцикліст у Кременці. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 22 квітня близько 15:30.

 

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що матір з донькою вибігли на дорогу із-за зустрічного авто та за межами пішохідного переходу. Останній знаходився за 150 метрів від нещастя.

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Мотоциклом керував вісімнадцятилітній житель Кременця. Хлопець намагався загальмувати, але його транспорт впав на бік і за інерцією по асфальту продовжив рух. В результаті, транспортний засіб травмував матір з дитиною.

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У жінки - переломи руки, кісток тазу, носа, вибиті зуби. У дитини  - закрита черепно-мозкова травма, струс та гематоми. Потерпілих госпіталізували до травматології рівненської лікарні.

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