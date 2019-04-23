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На Тернопільщині мотоцикліст збив матір з дитиною
Жінку зі дворічною дитиною на проїжджій частині збив мотоцикліст у Кременці. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 22 квітня близько 15:30.
При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що матір з донькою вибігли на дорогу із-за зустрічного авто та за межами пішохідного переходу. Останній знаходився за 150 метрів від нещастя.
Мотоциклом керував вісімнадцятилітній житель Кременця. Хлопець намагався загальмувати, але його транспорт впав на бік і за інерцією по асфальту продовжив рух. В результаті, транспортний засіб травмував матір з дитиною.
У жінки - переломи руки, кісток тазу, носа, вибиті зуби. У дитини - закрита черепно-мозкова травма, струс та гематоми. Потерпілих госпіталізували до травматології рівненської лікарні.
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