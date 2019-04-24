Розгрібаємо сміття: в Українській Галицькій Партії розповіли, що робити із твердими відходами

В Україні вже 1200 населених пунктів запровадили роздільне збирання сміття, а у 21 населеному пункті працюють сміттєсортувальні лінії. Проте сміттєпереробні заводи завантажені лише на 40%.

Єдиний працюючий сміттєспалювальний завод в Україні – це завод «Енергія». Також планують будівництво у Львові та Харкові, проте їх вартість дуже висока. Є ще сміттєпереробний завод у Рівному, проте він недіючий. Ось така ситуація.

Загальна площа сміттєзвалищ в Україні становить майже 5% території країни! Відходи не переробляються та не утилізуються – вони банально захоронюються!

То що ж робити далі?

Відповідь на це питання шукали під час зустрічі “Розгрібаючи сміття: що робити із твердими відходами у містах” в громадському офісі Української Галицької Партії.

“Наші експерти мають цілу стратегію. Вони пропонують конкретні шляхи для порятунку від сміттєвої катастрофи”, - каже Іван Кізюк, голова Тернопільської міської організації Української Галицької Партії.

Крок 1. Досить хоронити!

Захоронення відходів має стати найдорожчим способом позбутися сміття. В Україні вартість захоронення вдвічі менша, ніж у країнах ЄС.

Крок 2. Починаємо сортувати!

Держава повинна стимулювати роздільне збирання сміття. До прикладу, запровадити двоставкову систему оплати мешканцями багатоквартирних та індивідуальних житлових будинків за вивезення та утилізацію твердих побутових відходів.

Крок 3. Розділяй і керуй!

Потрібно реформувати систему адміністрування і управління сміттям.

Адже зараз в Україні:

- Немає належного контролю;

- мінімальна відповідальність;

- обмежені повноваження ОМС у сфері поводження з ТПВ;

- відсутні гарантії для інвесторів;

- відсутній прозорий механізм встановлення тарифів на переробку;

- не врегульоване законодавчо питання використання RDF-палива

Крок 4. Сміття – це бізнес. Довіряй і контролюй!

Експерти Української Галицької Партії радять запровадити систему гарантій і стимулювати залучення приватних інвестицій у сміттєву сферу.

А ще громадський активіст Іван Рудакевич презентував проект, що вдалося реалізувати у Тернополі. Це була інформаційна кампанія на Східному.

Її започаткували у кількох школах міста. Було встановлено спеціальні контейнери та проведено просвітницькі уроки з учнями шкіл. Іван Рудакевич розповів, що тернопільські школярі залюбки сортують макулатуру, пластик, органіку та висловив сподівання, що діти передадуть отримані знання батькам.

В Українській Галицькій Партії активно діє експертна економічна група. Фахівці опрацьовують нагальні проблеми не лише місцевого, але й всеукраїнського масштабу. І пропонують конкретні кроки для їх вирішення. Якщо Ви активні і готові втілювати зміни разом - долучайтеся! Приходьте у громадський офіс УГП на Шашкевича 8В (7-ий поверх)!