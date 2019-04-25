Ситуація з кором у Тернополі ускладнюється

За даними відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення, ситуація щодо захворюваності на кір у Тернополі ускладнюється.

Пік захворюваності відмічається за період з 16 квітня по 22 квітня - 74 випадки.

Загалом від початку року у Тернополі захворіло 845 осіб:

· у січні -238 випадків. Із них дітей -140;

· у лютому -181випадок. Із них дітей– 110;

· у березні - 97 випадків. Із них дітей - 50;

· у квітні –станом на 22.04.2019р.- 329 випадків.

Тернопільські медики наголошують про необхідність вакцинації від кору серед населення. Діти, які не мають жодного щеплення від кору не можуть відвідувати дитячі навчальні заклади.

Також лікарі наголошують, що у віці 6-ти років дитина має мати дві вакцинації від кору. Одна вакцинація не забезпечує повного захисту від цієї недуги.

Довідково. Нові дані Всесвітньої організації охорони здоров’я показують, що глобальна кількість випадків зараження кором зросла на 300% за перші три місяці 2019 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Одна з найбільш постраждалих від епідемії країн – Мадагаскар, де, починаючи з вересня 2018 року, ця хвороба забрала життя щонайменше 800 осіб. Згідно з даними ВООЗ, сьогодні це країна з найбільшою кількістю випадків захворювання на кір в світі, при цьому в період з січня по квітень там було підтверджено 4 687 випадків (для порівняння: за цей період в минулому році на Мадагаскарі було підтверджено лише 27 випадків).

Друге місце займає Україна – 25 319 хворих, третє – Індія, де було зареєстровано 7 246 таких випадків.