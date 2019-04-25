Дві ДТП за участю мотоциклістів на Тернопільщині: водій загинув, пасажирка у лікарні

Дві автопригоди за участю мотоциклістів трапилося 24 квітня на Тернопільщині. Для одного з кермувальників аварія завершилася летально.

На лінію «102» надійшло повідомлення від фельдшера села Вільховець Борщівського району про те, що перед в'їздом у даний населений пункт місцеві мешканці виявили труп невідомого чоловіка. Поруч з ним валявся мотоцикл марки Viper.

За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи, загиблий - житель Мельниця-Подільського, 1998 року народження.

Близько 21:50 при виїзді із села Вільховець він перевищив швидкість, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та злетів у кювет. Після цього його транспортний засіб врізався в дерево.

В результаті удару чоловік загинув на місці події.

Ще одна автопригода того ж вечора трапилася в Підгаєцькому районі.

Водій керував мотоциклом SUZUKI GS 500E в стані алкогольного сп'яніння. Чоловік рухався автодорогою Бережани-Монастириськ, але не впорався з керуванням і транспорт перекинувся, злетівши в кювет.

На момент дорожньо-транспортної пригоди на мотоциклі перебував ще й неповнолітній пасажир. Дівчина, 2006 року народження, отримала тілесні ушкодження у вигляді перелому нижньої щелепи. Її госпіталізували до лікарні.