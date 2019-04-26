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Неподалік Тернополя на узбіччі лісу знайшли скелет чоловіка
Рештки людських кісток із невеликою частиною залишків м'яких частин тіла виявив на узбіччі лісу в кілометрі від Петриківського геріатричного будинку місцевий житель.
Оглянув людські рештки судово-медичний експерт криміналістичної лабораторії. За попередніми даними, невідома особа лежить тут від шести до дванадцяти місяців. Череп та ребра людини цілі. Неподалік валявся домашній капець, а на залишках одягнута футболка.
Правоохоронці встановлюють особу загиблого і причину смерті. Як стало відомо, у вересні 2018, з психіатричного диспансеру зник чоловік, житель Бучацького району. Наразі фахівці проводитимуть ДНК-експертизу, аби перевірити чи це не зниклий раніше пацієнт.
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Новини тернополян
Тернопільські школярі змагалися в інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?» на тему: «Світ професій»
Вівторок, 23 квітня 2019
Вівторок, 23 квітня 2019
Чверть сотні старшокласників трьох Тернопільських (№ 4, № 9 та № 13) і Великоберезовицької ЗОШ змагались в ерудованості та кмітливості, взявши участь у інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?» на тему: «Світ...
Допоможіть врятувати синочка Коструб Богдана!
Четвер, 18 квітня 2019
Четвер, 18 квітня 2019
Моє ім'я Галина звертаюсь до всіх небайдужих! Милі добрі люди! Всі у кого є серце і у кого є діти, і хто розуміє, що значить втратити кохану дитину - благаю: допоможіть!
Учасник АТО зареєстрував шлюб у рамках сервісу Мін’юсту – «Шлюб за добу»
Вівторок, 16 квітня 2019
Вівторок, 16 квітня 2019
Життя – це любов! Без любові немає життя, немає продовження роду. Любити і бути коханими – найбільше щастя, і іншого не треба!
Тернопільські медсестри освоюють інформаційні технології
П'ятниця, 12 квітня 2019
П'ятниця, 12 квітня 2019
25 тернопільських медсестер за сприяння Тернопільського міськрайонного центру зайнятості отримали ваучери на підвищення кваліфікації за напрямом «Інформаційні технології в медсестринстві» в Тернопільському державному...
Передвиборчі містифікації: як Порошенко прослизнув у другий тур
П'ятниця, 05 квітня 2019
П'ятниця, 05 квітня 2019
Ще до закінчення підрахунку голосів ні для кого вже не було таємницею, хто з кандидатів пройшов у другий тур, а хто так і залишився сидіти на лаві запасних.
Юні тернополяни тепер знають як виготовляють вуличні світильники
Четвер, 04 квітня 2019
Четвер, 04 квітня 2019
Дев’ятикласники Тернопільської ЗОШ №8 побували на екскурсії в ТОВ «ОСП Корпорація «Ватра», яку організували фахівці Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.
Робітничі професії – гарантія успішного працевлаштування
П'ятниця, 29 березня 2019
П'ятниця, 29 березня 2019
Фахівці Тернопільського міськрайонного центру зайнятості організували ярмарок вакансій ВП «Експлуатаційне вагонне депо Тернопіль» та ВП «Тернопільська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівської...
Школярі побували на тренінгу в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості
П'ятниця, 22 березня 2019
П'ятниця, 22 березня 2019
Як краще пізнати себе? Як зрозуміти ближніх? Який в мене настрій? Що саме мені потрібно робити для саморозвитку? На ці та інші питання на березневому засіданні клубу «Час Z», що діє при...
Засідання Тернопільського Клубу бізнес-подій
Вівторок, 19 березня 2019
Вівторок, 19 березня 2019
1000 і одна ідея для започаткування власної справи зацікавила безробітних тернополян, які відвідали клуб бізнес-подій, що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості.