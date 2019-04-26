Неподалік Тернополя на узбіччі лісу знайшли скелет чоловіка

Рештки людських кісток із невеликою частиною залишків м'яких частин тіла виявив на узбіччі лісу в кілометрі від Петриківського геріатричного будинку місцевий житель.

Оглянув людські рештки судово-медичний експерт криміналістичної лабораторії. За попередніми даними, невідома особа лежить тут від шести до дванадцяти місяців. Череп та ребра людини цілі. Неподалік валявся домашній капець, а на залишках одягнута футболка.

Правоохоронці встановлюють особу загиблого і причину смерті. Як стало відомо, у вересні 2018, з психіатричного диспансеру зник чоловік, житель Бучацького району. Наразі фахівці проводитимуть ДНК-експертизу, аби перевірити чи це не зниклий раніше пацієнт.