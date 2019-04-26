Нещасний випадок під час ремонту автомобіля: на очах у дружини загинув чоловік

Ремонтуючи на подвір'ї власний автомобіль Peugeot Expert, загинув 48-річний мешканець Бучацького району.

Люди кажуть, що загиблий з транспортом був на «ти». Керував і ремонтував різні автомобілі.

Саме в той момент, як чоловік був під автівкою, вона зірвалася з домкрату і впала на потерпілого, перетиснувши шию.

Нещастя трапилося на очах у дружини. Вона викликала допомогу, але врятувати життя чоловікові не вдалося. Травми виявилися несумісні з життям.