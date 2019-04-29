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Наслідки негоди, яка пройшлася кількома районами Тернопільщини (ФОТО)

58551667 1295324680607049 5963873286646398976 nУ той час, коли всі люди відпочивали та в родинному колі святкували Великдень, рятувальники – працювали. Підрозділи Управління ДСНС області та структурних підрозділів ліквідовували наслідки негоди, що пройшла Тернопільщиною 28 квітня.

Ускладнення погоди супроводжувалось грозою, поривами вітру та опадами у вигляді дощу та граду. Негода наробила чимало лиха на території області.

Станом на 21:00 28-го квітня в області зазнали підтоплення 34 домогосподарства. Про це повідомляє обласне Управління ДСНС.

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Зокрема, у Бережанському районі – підтоплено 13 домогосподарств (с. Саранчуки – 2, с. Шибалин – 11). Крім цього, в селах Літятин, Надрічне, Куропатники та Саранчуки підтоплені приватні присадибні ділянки; у Козівському районі – підтоплено 18 домогосподарств (смт. Козова – 1, с. Щепанів – 15, с. Бишки – 1, с. Конюхи – 1). У цих населених пунктах також підтоплені приватні присадибні ділянки. 3 домогосподарства підтоплені у м. Підгайці. Крім цього, підтоплені приватні присадибні ділянки в с. Старе Місто.

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У с. Літятин Бережанського району потоком дощових вод пошкоджено 1 легковий автомобіль. За таких самих обставин пошкоджено легковий автомобіль в с. Шибалин Бережанського району. В с. Кальне Зборівського району внаслідок замулення ускладнений проїзд транспортних засобів місцевою дорогою.

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28 квітня рятувальниками було здійснено порізку та прибирання повалених дерев. Зокрема, на автодорозі між смт. Козова та с. Дибще Козівського району черговим караулом 18 ДПРЧ Управління здійснено розчистку проїжджої частини дороги від 4-х повалених внаслідок сильних поривів вітру дерев.

Черговим караулом 14 ДПРЧ Управління в с. Старе Місто Підгаєцького району здійснено буксирування на проїжджу частину дороги легкового автомобіля з пасажирами (2 з яких - діти), який застряг на ґрунтовій дорозі, поблизу місцевого кладовища.

А у місті Тернопіль на вулиці Татарській черговим караулом ЧСПТ АРЗ СП Управління з підтопленого автомобіля евакуйовано 4 пасажирів, 2 з яких - діти.

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